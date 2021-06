Mener debatten knebles av politisk vedtak

Forslaget fra Eirik Faret Sakariassen (SV) fikk flertall, men likevel sterk motstand fra mange som mente at debatten vil bli kneblet. Fredrik Refvem

– Det er det galneste jeg har hørt, sa Birger Wikre Hetland (Sp) til forslaget som et flertall av politikerne vedtok i begynnelsen av mandagens kommunestyremøte. Flere påpeker at debattklimaet i kommunestyret er for hardt.

