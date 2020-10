Se hvilke bedrifter som får korona- midler i Stavanger

Fra tatoveringer til mat i verdensklasse: Nesten 4 millioner kroner skal fordeles på næringslivet i Stavanger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det ble søkt om midler til 70 prosjekter, av disse blir 19 anbefalt til å motta midler. Saken behandles av politikerne 22. oktober.

- Dette viser at det er mange som vil, men det er også mange som trenger ekstra bistand i denne tiden, sier næringssjef Anne Woie.

Næringssjef Anne Woie Foto: Fredrik Refvem

Næringssjefen foreslår at disse bedriftene mottar støtte:

Sirkus Renaafabrikken AS - 800.000 - Nytt samlingssted for omreisende matglede.

Fjord Events As - 225.000 - Tilrettelegge for bedre smittevern for kunder og ansatte.

Kronengruppen - 200.000 - Pakkeløsninger for Høgsfjorden og Lysefjorden.

Creator Markedsplace As - 175.000 - Kompetanseutviklende pakker til å takle nye utfordringer.

Stavanger sentrum AS - 165.000 - Tiltak fo rå bevare sentrumshandelen. Prosjekt hjemkjøring av varer for kundene.

Hove West As - 500.000 - Inkluderer innhold i form av visualisering og bildeproduksjon.

Attende - 150.000 - Utvide aktiviteten ved storkjøkkenet som ble innkjøpt i 2016.

Kaefer Energy - 500.000 - Læringeopplæring

Guidecompaniet - 300.000 - Cruisemarrkedet er borte. Planer for å rette guidet tilbud mot egne innbyggere .

Stavanger Forum/Region Stavanger - 250.000 - Mangler digitalt materiell til konferansevirksomhet i framtida.

Pedersgata Utvikling - 150.000 - Egenkapital til selskaper som utvikler lokal matproduksjon.

Nansen & co - 130.000 - Nytt restaurantkonsept.

Retail Solution AS - 100.000 - Skreddersydde støttefunksjoner til bedrifter.

Comfort hotell Square - 80.000 - Utvikle nye pakkeløsninger rettet mot andre kundegrupper.

Chili Chocolate - 75.000 - Kompensere for mangel på cruiseturister ved å åpne utsalg på kjøpesenter i regionen.

D2 Productions - 70.000 - Innkjøp av tekstilprinter som kan tilby kortreiste produkter.

Høydepunkt Arrangementsservice - 50.000 - Utvikle gameshow i samarbeid med julebordkonsepter

Love & Pain Tattoo - 45.000 - Ekstra kostnader ved smittevern.

Døgnvill/Smagen på Skagen - 45.000 - Flere rullende konsepter for matservering.