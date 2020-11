Fugleinfluensa er påvist hos en villfugl i Sandnes

– Vi ber alle som ser døde fugler om å varsle oss, sier Mattilsynet.

Det er funnet fugleinfluensa hos en viltlevende kortnebbgås i Sandnes. Fugleinfluensa utgjør først og fremst en risiko for fugler da den er svært smittsom mellom fugler. Konsekvensene ved smitte fra villfugl til fjørfe kan gi svært alvorlig konsekvenser for fjørfenæringen.

Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

Dette opplyser Mattilsynet i en pressemelding fredag kveld.

Kan ha andre smittestoffer

– Vi ber alle som ser døde fugler om å varsle oss slik at vi kan komme ut og teste for smitte. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker vurderes som svært lav. Samtidig ber vi om at ingen tar på syke og døde fugler, da disse kan ha andre smittestoffer med seg som for eksempel salmonella, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Fugleinfluensaen som er påvist er av typen H5N8, som er høypatogen. Det vil si at den kan gi mer alvorlig sykdom hos fugl enn en lavpatogen variant.

Prøven er analysert ved Veterinærinstituttet.

Innfører portforbud

Mattilsynet kommer til å innføre et portforbud for fjørfe i enkelte deler av landet. Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være under tak, dette for å hindre smitte fra ville fugler. Dette vil innføres i løpet av de neste dagene.

Inntil dette er på plass ber vi alle som har fjørfe om å selv ta ansvar og holde fuglene innendørs eller under tak for å minimere kontakt mellom ville fugler og tamfugler. Taket skal være tett for å beskytte mot avføring fra villfugler.

Portforbudet vil i første omgang gjelde for fjørfe langs hele kysten fra og med Østfold til og med Rogaland.

– Den kommersielle fjørfenæringen i disse områdene bør sikre seg mot mulig smitte ved å holde ender og andre fjørfe innendørs inntil videre, sier Tronerud.

Dersom du finner døde andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtseletere (kråke og ravn) bør du kontakte Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.