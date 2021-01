Vi ser at veksten har stoppet i antall nye smittetilfeller og sannsynligvis er på vei ned. De siste beregningene på smittetallet R er på litt under 1. Det er fortsatt et høyt nivå, vi er der Oslo var i oktober med 40–50 smittede til dagen. Dette gjør oss sårbare for nye utbrudd og vekst. Samtidig er det en positiv trend denne uken. Det er for tidlig å si om det er effekten av tiltak og om det vil fortsette. Vi er forsiktige optimister, men siden vi er på et så høyt nivå kan det gå to og en halv måned før vi kan gå tilbake til et normalt nivå. Med en R på 0,9 går smitten nedover, men den går seint nedover.