Universitetsdirektøren i Bergen kaller UiS for en trussel

Universitetsdirektøren i Bergen Kjell Bernstrøm omtaler Universitetet i Stavanger som en trussel og avslører at man i Bergen har gjort strategisk grep «for å demme opp for Stavanger». Bakgrunnen er arbeidet med medisinutdanningen i Stavanger.

Avtroppende universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen, Kjell Bernstrøm, gjør det klart i et intervju med Khrono at etableringen av en medisinutdanning i Stavanger oppleves som en trussel. Foto: Odd E. Nerbø. BT

Universitetsdirektøren legger bak seg en 40 år lang lederkarriere. I et intervju med Khrono, reflekterer Kjell Bernstrøm over endringer i akademia og ikke minst utviklingen i antallet universiteter. Dem er det langt flere i dag enn da Bernstrøm startet sin karriere. Faktisk har han kommet ut av tellingen, er det 11 eller 12? spør han.

Svaret er 10, mot bare fire da Bernstrøm startet sin karriere. Stavanger var ikke blant universitetsbyene den gang.

– Fremover får vi altså en mer konkurransepreget sektor med mindre penger å fordele? spør Khrono-journalisten.

– Ja, det tror jeg. Agder og OsloMet er på full fart opp. Vi ser hvordan Universitetet i Stavanger prøver å bygge seg opp som breddeuniversitet, med legeutdanning. De er en mye større trussel for oss enn HVL (Høgskulen på Vestlandet), sier Bernstrøm til Khrono, og føyer til at det blir viktig å posisjonere seg.

– Vi er for så vidt i gang. Etableringen av Vestlandslegen er jo et strategisk grep for å demme opp for Stavanger. Men kvalitet er viktigst. Det viktigste konkurransefortrinnet et universitet kan ha, er kvalitet. Kvalitet trumfer alt, sier Bernstrøm.

Studieplanen i Stavanger får skryt

Det er ikke første gang planene om medisinutdanning i Stavanger får blodet til å bruse ved de veletablerte universitetene. Samtidig er anbefalingen fra Grimstadutvalget at en større andel bør ta legeutdanningen sin i Norge. UiS forbereder seg til å ta sin andel og i fjor høst ble klart at fire fagfeller har vurdert studieplanen til et potensielt medisinstudium ved UiS. Konklusjonen var at den representerer en viktig nyvinning for norsk medisinutdanning.

Klaus Mohn, rektor ved UiS, har fått med seg uttalelsene til Kjell Bernstrøm i Bergen. Han stusser over uttalelsene om at UiS skal være en trussel.

Rektor Klaus Mohn fra semesteråpning ved UiS i 2019. Foto: Pål Christensen

– Et tankesett vi ikke kjenner oss igjen i

– Dette er et tankesett vi ikke kjenner oss igjen i. Når vi lager nye utdanninger, så er det for å møte kompetansebehov i samfunnet, ikke for å demme opp for andre universitet, skriver Mohn i en melding til Aftenbladet.

Han peker på at nær halvparten av norske medisinstudenter studerer utenlands, derfor er det bred enighet om at flere leger bør bli utdannet i Norge.

– Sammen med Stavanger universitetssjukehus, primærhelsetjenesten og medisinstudenter har UiS derfor laget en studieplan i medisin som er treffsikker, kostnadseffektiv og vil gi en rask økning i den norske utdanningskapasiteten. Forslaget vårt har fått svært gode tilbakemeldinger fra eksterne fagfeller. Ambisjonene våre er støttet opp av kompetanse og pågangsmot, medvind fra politikere og finansiell støtte fra næringslivet i regionen, skriver Mohn, og føyer til at det ikke er overraskende at de fire «gamle» universitetene slår ring om særretten til å utdanne leger.

Motstanden er kjent

– Motstanden mot nyetablering fra de etablerte og privilegerte har lang tradisjon. Dette er vi godt kjent med, for eksempel fra kampen om å etablere UiS som universitet. Hos oss bretter vi opp ermene og tenker mest på det vi selv kan utrette. Derfor er UiS i dag på tredjeplass i landet når det gjelder publiseringer per vitenskapelig ansatt, uten at andre universitet er truet eller skadelidende.

Mohn har tillit til at politikerne ikke legger vekt på universitetenes strategiske interesser men når medisinutdanningen i Norge skal videreutvikles.

– Vårt forslag bygger på at norske legestudenter i utlandet skal ta de tre siste årene ved UiS. Vi er i utgangspunktet klare for å sette i gang en slik utdanning. Men vi er også klare for å samarbeide om medisinutdanning med andre universitet, som for eksempel UiB. Forutsetningen er at et slikt samarbeid er tuftet på likeverd og balanse, med gradsrett og studieplasser til begge parter, skriver Mohn og legger til at han gjerne går i samtaler med UiB om et slikt samarbeid.

Den største bøygen for medisinutdanningen ved UiS er nettopp den gjeldende forskriften om gradsrett. I dag har bare fire utdanningsinstitusjoner rett til å tildele cand.med.-graden – disse er Universitetene i Oslo, Trondheim, Tromsø og Bergen.

Pengene strømmet inn i fjor

UiS fikk 40 millioner kroner av Sparebankstiftelsen SR-Bank. Tor Dahle fra stiftelsen, rektor Klaus Mohn og ordfører Kari Nessa Nordtun. Foto: Kristian Jacobsen

I november ga Sparebankstiftelsen SR-Bank 40 millioner kroner til oppstart av medisinstudium ved Universitetet i Stavanger. I desember kom ytterligere en pengegave. Folke Hermansen AS gir 10 millioner kroner i gave til Universitetet i Stavanger (UiS) – til etablering av medisinutdanning.

Fakta Grimstad-utvalget I dag tar mer enn 40 prosent av alle norske medisinstudenter utdanningen sin i utlandet. Et ekspertutvalg, Grimstadutvalget, mener en større andel bør ta utdanningen sin i Norge. Utvalget anbefaler blant annet:

Økning fra dagens 646 studieplasser i medisin til 1076, totalt 430 flere studieplasser.

Å bygge videre på eksisterende samarbeid mellom UiB og UiS om økt satsing på medisinutdanningen i Stavanger.

Utredningen ble levert til forsknings- og høyere utdanningsministeren 25. september 2019.

