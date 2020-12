NAF: – Nå må Hareide trykke på knappen

– Nå må samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) iverksette det Stortinget er enig om, mener NAF. Foto: Jil Yngland

Vi trenger ikke måneder med utredning for å flytte garantiansvaret for bompengelån på riksveier fra fylkeskommunen til staten. Dette er noe Stortinget er enig om. Her er det bare å iverksette, samferdselsminister Knut Arild Hareide.

