De må forhandle seg frem til enighet, hvis ikke er flere veiproshejter i fare. Fra venstre Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp), fylkesordfører Marianne Chesak (Ap), Randaberg-ordfører Jarle Bø (Sp), Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap). Bildet er tatt i en pause under et møte i styringsgruppen for Bymiljøpakken i fjor høst. Foto: Tommy Ellingsen