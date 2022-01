Fikk strømregningen for Tou i desember: – Det er et ekstremt høyt tall

I fjor feiret Tou 20 år som kunst -og kulturinstitusjon, men det bygget er langt eldre en det. Og å holde det i drift er strømkrevende.

Daglig leder Per Arne Alstad fikk nylig strømregningene til Tou for desember. Den ble totalt på over 350.000 kroner.

