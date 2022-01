Nordlys over Ryfylke

Lysfenomenet danset over himmelen flere steder i Sør-Norge natt til lørdag.

Bilde tatt fra Fiskå i Ryfylke natt til lørdag.

Kristian Oftedal Kvendseth Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var overskyet i store deler av fylket fredag kveld, men klarvær i området over Fiskå gjorde bygda i Ryfylke til kanskje det beste stedet å se nordlyset i natt.

Fenomenet, som vanligvis forbindes med mer polare strøk, var også synlig flere steder på Østlandet - og faktisk så langt sør som Polen.

Kristoffer Kolodziejczak i Stavanger Aurora Chasers sier til Aftenbladet at fullmåne og lave skyer ødela noe av idyllen i natt, men at det i perioder var mulig å se det spesielle, grønne lyset.

Det skal også være sjanser for å se nordlys over Rogaland natt til søndag og mandag, men overskyet vær kan ødelegge for muligheten.

Vi forbinder vanligvis nordlys med arktiske strøk, men natt til lørdag var fenomenet synlig over deler av Ryfylke.