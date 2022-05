Her er ukrainske Pavlo på jobb i Stavanger: – Jeg vil ikke være avhengig av andre

Pavlo Yovchenko (44) jobbet som bilmekaniker i Ukraina. Nå har hatt fått seg jobb i Norge, i en helt annen bransje.

Han kom til Norge for under to måneder siden. Nå har Pavlo Yovchenko (44) fått seg jobb.

