Jan Pedersen fant ut han var jøde: – Jeg føler jeg har fått en oppreisning

Faren hans var ikke tysker, han var jøde.

Folk over hele landet har lest om tyskerungen som fant ut han var jøde. – Jeg føler jeg har fått en oppreisning, for å si det mildt, sier Jan Pedersen (79).

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden