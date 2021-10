Stortinget vedtok krisetiltak mot høye strømpriser

Et enstemmig Storting vender tommel opp for SVs forslag om å øke bostøtten og sosialhjelpen for å bøte på høye strømregninger.

Aps Rigmor Aasrud avviser at regjeringen er blitt presset fra begge kanter av opposisjonen på Stortinget.

NTB-Marie De Rosa, Gunnhild Holkholt Bjerve og Bibiana Piene

Publisert: Publisert: I dag 13:30

Før torsdagens hastebehandling av strømforslaget sa Arbeiderpartiet og Senterpartiets parlamentariske ledere, Rigmor Aasrud og Marit Arnstad, at de to partiene ville si ja til SVs forslag.

Dermed hadde forslaget flertall allerede før voteringen i Stortinget torsdag ettermiddag, der det altså endte med å få støtte fra samtlige representanter i salen.

Høyre og SV

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart, innen utløpet av oktober, legge fram forslag om midlertidig styrking av bostøtten og sosialhjelp for å sikre at folk med dårlig råd har penger til å betale de høye strømregningene som er på vei», heter det i forslaget fra SV.

Tidligere torsdag ble det klart at også Høyre støtter SV-forsalget. I forkant av avstemningen sendte SV og Høyre ut en pressemelding om at de var blitt enige om et felles strømforslag som Stortinget skulle stemme over torsdag ettermiddag.

Høyre fremmet onsdag et forslag som var nesten likt med SV sitt, men meldte torsdag at de hadde gått sammen med opposisjonspartiet på venstresiden.

– Vi vet at flere sliter med de høye strømprisene, og vi trenger tiltak som treffer en bredere gruppe av dem som har minst i samfunnet, derfor mener vi regjeringen også må se på sosialhjelpen, sier Henrik Asheim (H).

Avviser press

Aps Rigmor Aasrud avviser overfor NTB at regjeringen er blitt presset fra begge kanter av opposisjonen på Stortinget. Hun mener SV slår inn åpne dører.

– Dette er en sak både finansministeren og statsministeren har varslet at kommer, så det er ikke noe problem for oss å stemme for det, sier Aasrud.

Hun er heller ikke bekymret for at mindretallsregjeringen kommer til å bli overkjørt av en allianse fra høyre- og venstresiden i fremtiden.

– Det får vi se fremover, om det er måten de vil jobbe på. Det kan godt hende, men det ville være litt overraskende, sier Aasrud.

– Jeg oppfatter vel ikke at SV har vært på det sporet før og etter valget, sier hun.

Hastebehandling

Ifølge Sps Marit Arnstad blir saken behandlet i statsråd fredag, mens de endelige vedtakene kan treffes i Stortinget neste uke.

Kirsti Bergstø (SV), som leder arbeids- og sosialkomiteen, mener det var nødvendig å sette en kort frist.

– Mange vil slite med strømregningene både for oktober, november og desember, derfor haster det å få på plass en løsning for å hjelpe dem som har det aller vanskeligst, sier hun i en pressemelding.

Også Frp, MDG og Rødt hadde fremmet ulike forslag for å sikre lavere strømregninger for vanskeligstilte.