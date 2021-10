Dobbeltdrapsdømt forsøkte å legge skylden på en kamerat

Retten valgte å se helt bort fra 43-åringens forklaring om at det var en annen navngitt person som sto bak drapene på Fatima Yasmin Ahmad Al-Banshi og Ahed Daher natt til 24. juni i fjor. Han straffes imidlertid ikke for å ha lagt skylden på en annen.

Påtalemyndigheten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at 43-åringen som i juni i fjor drepte to personer, også er skyldig i grove falske anklager. Men for dette straffes han ikke.

