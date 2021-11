Haakon Ørland vil skape lys i vinduene og aktivitet i Strandgata

Haakon Ørland har mange ideer for galleriet sitt og resten av eiendommen. I den gamle stallen har han blant annet satt inn en vaskeekte italiensk pizzaovn.

Kunstner og gallerist Haakon Ørland har store visjoner og fremtidsplaner for utviklingen av Strandgata. En vesentlig del av dette arbeidet er hans eget galleri, Sytti6, som han ønsker at skal være et sted for mental påfyll.

