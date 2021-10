Ekstraepisode: Oppskriften for å få unge kvinner ut i distriktene

Ekstraepisode! Vi åpner årets Kåkånomics-festival med en kvelds med Lars.

Kåkånomics 2021 åpnet onsdag og sjefredaktør Lars Helle og kommentator Hilde Øvrebekk markerte åpningen med en Lunsj med Lars live-innspilling - riktignok i et utvidet kveldsmatformat.

NHH-professor og tidligere statsråd Victor Norman, økonomiprofessor Mari Rege, Lunch-skaper Børge Lund og festivalsjef Jan Inge Reilstad er gjester på scenen.

Trenger unge kvinner til bygda

Victor Norman var arkitekten da arbeidet med å flytte et stort antall statlige arbeidsplasser ut i distriktene startet i 2003.

– Vi flyttet ikke så mange folk, for de ville ikke bli med. Vi flyttet arbeidsplasser. Det var løsningen den gangen, men nå trenger vi faktisk å få folk ut i distriktene. Det er ikke hvilke som helst folk vi trenger ut i distriktene, vi trenger unge kvinner. Distriktene er ikke i stand til å reprodusere seg selv lengre. Bare tenk over hva det betyr: Det betyr at vi er en døende dyreart i distriktene, da må vi ha kvinner der for å få fødselstallene opp.

Norman ledet også demografiutvalget i 2020 og deler i podkasten oppskriften på å få folk til distriktene igjen.

Dette får du også høre mer om:

6-timersdagen. De beste argumentene for og mot at vi bør korte inn arbeidsdagen

Tegneserielekkasjer. Sjefen som fikk panikk og kalte inn til oppvaskmøte etter å ha lest Lunch.

Kåkånomics. Derfor har det blitt en suksess.

