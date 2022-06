Forhandlingene om den nye forsvarsavtalen med USA var i boks allerede før Jonas Gahr Støre i fjor fikk regjeringsmakt. Ap ble i all hemmelighet inkludert i forhandlingene og sørger nå for flertall på Stortinget tross skepsis mot deler av innholdet fra norske offiserer og spesialister. Her er Støre avbildet i en annen anledning: Helikoptertur med forsvarssjef Eirik Kristoffersen under øvelsen Cold Response.