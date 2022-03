Støtte på inntil 25.000 kroner til de som kjøper elmopeder og elmotorsykler

Regjeringen og Enova har lansert en støtteordning for elektriske mopeder og motorsykler. En kan få inntil 25.000 kroner for å gå for en elektrisk variant.

I en pressemelding fra Enova opplyses det at man får 15.000 kroner i støtte til lett elmotorsykkel og 25.000 kroner til tung elmotorsykkel. Skaffer man seg elmoped, kan man få inntil 3.500 kroner.

Kjøretøyet må være førstegangsregistrert i kjøretøysregisteret, hvilket betyr at man ikke kan få støtte til kjøp av et brukt kjøretøy.

– Regjeringen vil kutte utslipp gjennom å elektrifisere transportsektoren. Vi er allerede et foregangsland når det gjelder elbiler, og vi bygger nå ladeinfrastruktur over hele landet. Dette nye støttetilbudet fra Enova skal gjøre det enklere også for de som ønsker å kjøpe moped eller motorsykkel å velge et utslippsfritt alternativ, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Ordningen er tidsavgrenset og vil vurderes løpende ut fra markedsstatus og andre rammebetingelser. Av nysalg på moped og motorsykkel har moped størst utslippsfri markedsandel med 34 prosent i 2021. For lett og tung motorsykkel er markedsandelen kun 4 prosent.

– Enovas mål er ikke å øke det totale salget av moped og motorsykkel, men at de kjøretøyene som selges framover, i størst mulig grad skal være elektriske. Vi vil gjøre det litt enklere å ta smarte klimavalg, sier Anna Theodora Barnwell, markedssjef i Enova.