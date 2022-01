Ombyggingen av den gamle kinoen kraftig fordyret og forsinket

Sandnes kino sto ferdig i 1941 og har vært institusjon for dem som bor i Sandnes. Etter en ambisiøs satsning på Kinokino på begynnelsen av 2010-tallet, har Elisabeth Dahl og kulturhuset lett litt mer etter nye bruksområder.

SANDNES: Problemer med lydlekkasjer og frykt for at golvet kan rase sammen under rockekonserter noe av det som skaper ekstra-regning på 30 millioner kroner i Sal 1 på gamle Sandnes kino – nå Kinokino.

