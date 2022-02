Spesielle lilla skyer lyste opp himmelen nordøst for Stavanger

Onsdag kveld har flere lesere sendt bilder av den lilla himmelen i nordøst. Lysene stammer fra tomatproduksjon på Talgje.

Dette bildet er tatt fra Tou Scene i Stavanger onsdag kveld.

Publisert: Publisert: I går 20:53

Vet noen hva dette spesielle lyset skyldes? spør flere lesere som har sendt bilder av det lilla lyset onsdag kveld.

De lilla skyene er synlig i nordøstlig retning fra Hundvåg, Bybrua, Storhaug og flere andre bydeler i Stavanger.

Lyskilden er trolig sterke LED-lys fra et gartneri i Ryfylke.

Sent onsdag kveld skriver en leser til Aftenbladet at lyset stammer fra et gartneri på Talgje.

Lavt skydekke og sterke LED-lys er en god match ved Skavland Gartneri på Talgje.

– Lyset hører til Skavland Gartneri på Talgje. Lyset blir helt magisk her når det er lavt skydekke som i kveld, og disse LED lysene står på. Vi har ikke gatelys her på øya, så når det er sånt vær og lys som i kveld, så er det bare å hive på seg joggeskoene og ta en tur ut og nyte det, skriver Åshild Gard som bor på øya.

Skavland Gartneri produserer høykvalitetstomater og bruker LED-lys for å gi plantene best mulig vekstforhold.

Daglig leder Edle Skavland bekrefter på Facebook at det lille lyset stammer fra gartneriet, og at lyset blir forsterket når skydekket er lavt.

– Vi har installert LED-lys i drivhuset. Det er den røde/rosa type LED-lys som er mest effektiv i tomatproduksjon. Vi holder på å installere blendingsgardiner på 70% av arealet for at lyset skal reflekteres tilbake i veksthuset. Når vêret er klart med lavt skydekke over Talgje blir lyset forsterket og det vises helt til «byn», kommenterer Skavland.

Lyset sett fra Hundvåg.