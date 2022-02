Hvem tar siste stikk? Pollinering As er en av to humleprodusenter i Norge. Nå har bedriften mistet åtte gartnerier som alle har stengt ned på grunn av høye energipriser. Dermed må også Maren Homnes Oddane og to andre medarbeidere denne vinteren vekke færre humler til innsats fra dvalen i det nedlagte kufjøset i Klepp.