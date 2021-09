Støre: – Det blir noen tøffe valg

Ap-leder Jonas Gahr Støre blinker ut seks satsingsområder for en ny rødgrønn regjering etter valget.

Arbeiderpartiet var onsdag samlet til landsstyremøte i Folkets Hus i Oslo. Her er partileder Jonas Gahr Støre sammen med partisekretær Kjersti Stenseng.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

I en tale til Arbeiderpartiets landsstyre tirsdag var Støre tydelig på at Norge vil stå overfor store utfordringer i 2020-årene.

– Det blir noen tøffe valg, sa han.

– Men jeg er opptatt av at vi fra denne uka og utover bruker muligheten til å snakke på en ny måte om det som ligger foran oss. Nemlig med varme og optimisme. Dette kan vi ta tak i når vi er på vårt beste.

Seks mål

Støre ramset samtidig opp seks mål som ifølge ham blir viktige for en ny regjering:

* redusere forskjellene

* gjennomføre store utslippskutt

* få flere i jobb

* øke eksporten

* gi de eldre trygghet

* sørge for en optimisme i distriktene

– Jeg er fylt av både optimisme og en sterk følelse av ansvar, sa Ap-lederen.

Støre kom samtidig med en løypemelding til partifellene om regjeringssamtalene som nå er i gang med Senterpartiet og SV. De tre partiene går torsdag videre til sonderinger på Hurdalsjøen Hotell.

Aps mål er å danne en flertallsregjering med alle de tre partiene, fastholdt Støre.

– Vi er i gode samtaler, oppsummerte han.

Jubelstemning

Det var jubelstemning på landsstyremøtet, som åpnet med taktfast klapping til musikalske innslag med «Uptown Funk» og «Celebration». Stemningen løftet seg ytterligere et hakk da nestleder Hadia Tajik kunne ønske opp på scenen «den neste statsminister Jonas Gahr Støre.» Han ble møtt med jubelrop og stående applaus fra salen.

Han åpnet med å gjenta sitt budskap fra valgnatten:

– Vi klarte det!

Støre brukte tid på å fremheve områder der Ap hadde framgang i valget. Blant annet viste han til at partiet gikk fram 9 prosentpoeng fra nivået på meningsmålingene ved årsskiftet.

– Vi tok tilbake kjerneområder i Norge, ble største parti i de tre nordligste fylkene og i Innlandet, og det er vi stolt av, sa Støre.

– Vi fikk et historisk sterkt mandat for et skifte til et mer rettferdig Norge. Det var det også andre som bidro til. Og vi fikk et rødgrønt flertall. Vårt foretrukne flertall, sa han.

Snuoperasjonen

Støre brukte også en stor del av talen til å snakke om hvilken snuoperasjon Ap har vært gjennom siden det skuffende nederlaget i 2017 og den turbulente perioden som fulgte.

– Denne snuoperasjonen skyldes systematisk arbeid gjennom flere år, sa han.

Men arbeidet handlet ikke bare om å få grep om partiet internt, men også om å få et nytt blikk på politiske utfordringer. Det handlet om å se og forstå hvilke spenninger som ligger mellom by og land, og hvordan folk har opplevd å ikke bli sett og hørt. Det handlet om å forstå at klima er vår tids største utfordring.

– Og aller viktigst, vi forsto at kampen mot økte forskjeller – og dette er store ord, folkens – er eksistensiell for Norge, avsluttet Støre.

Omleggingen førte til at slagordet «Nå er det vanlige folks tur» vokste naturlig fram og oppsummerte de store utfordringene landet står overfor, mente han.