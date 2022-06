Rentene skal opp, men boligkjøper Magnus (24) er ikke bekymret: – Det er mye verre for mange andre

Magnus Eikemo Stavik har spart egenkapitalen ved å bo hjemme. Nå er han blant de mange som tar steget ut i boligmarkedet.

Magnus Eikemo Stavik har makset boliglånet, men er ikke bekymret: – Når jeg hører om folk som er kjempenervøse for hvordan de skal klare seg, tenker jeg at jeg har mye å være takknemlig for, sier han.

