Innfører munn­bind­påbud i kolle­ktiv­trafikken og i drosjer

En uoversiktelig smittesituasjon gjør at det blir innført påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikken og drosjer i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg allerede fra midnatt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Smittesituasjonen med mange unge smittede og økt trykk på testing og smittesporing, fører til at de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra midnatt onsdag 1. september innfører påbud om munnbind i kollektivtrafikk og taxi.

Påbudet gjelder også innendørs der folk samles og det ikke er mulig å overholde koronameteren.

Det nye påbudet varer i første omgang i 14 dager.

Ordførerne på Nord-Jæren er bekymret for smittesituasjonen. Fra venstre: Tom Henning Slethei i Sola, Stanley Wirak i Sandnes, Kari Nessa Nordtun i Stavanger og Jarle Bø i Randaberg.

– Ikke i mål

– Smittetallene den siste tiden viser oss at pandemien ennå dessverre ikke er over. Vi er inne i en fjerde smittebølge. Heldigvis er veldig mange nå fullvaksinerte. Vi er i annen situasjon nå enn for noen måneder siden. Men vi må fortsatt beskytte barn, unge og de som fortsatt er sårbare.

– Et munnbind-påbud er relativt lite inngripende tiltak i innbyggernes liv, men er samtidig en påminnelse om at vi ikke er i mål, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø i en pressemelding.

De fire kommunene er også enige om at kommunelegene enda raskere skal kunne sette videregående skoler og ungdomsskoler på gult eller rødt smittevernnivå, hvis smittesituasjonen på den enkelte skole krever det.

– Ta vaksinen

Ordførerne har også en klar oppfordring til de som av ulike grunner ennå ikke er vaksinert.

– Pandemien er ikke over, og vi må fortsatt tenke smittevern. Kommunene maser på deg fordi vi vet hvor viktig det er at flest mulig tar dette stikket. Norge er så heldige å ha mange vaksinedoser tilgjengelig nå. Jo flere som vaksinerer seg, jo fortere er vi tilbake til normalen.

Derfor: Ta imot vaksinetimen du får, eller møt opp på drop-in. Kommunenes hjemmesider har mer informasjon, sier de fire ordførerne.

