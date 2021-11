«Ingen» dukket opp da kommunen tilbød drop-in for de mellom 12 og 15 år

Emma Skjæveland, og søsteren Camilla, var to av sju som benyttet seg av drop-in-tilbudet hos Sentrum helsestasjon.

61 prosent av de mellom 12 og 15 år i Stavanger er koronavaksinerte. Kommunen ville at flere skulle vaksinere seg, og åpnet for drop-in på sju av åtte helsestasjoner. Totalt 78 dukket opp.

Stella Marie Brevik

– Hvor er dere, spør Heidi Bleie Skeiseid, virksomhetsleder for helsestasjonene og skolehelsetjenesten i Stavanger.

Rundt 50 ansatte sto klare mellom klokken 16. og 18. tirsdag kveld for å vaksinere de unge, men få dukket opp. Helsesykepleierne sto klare, men hadde lite å henge fingrene i.

Heidi Bleie Skeiseid, virksomhetsleder for helsestasjonene og skolehelsetjenesten i Stavanger, hadde satt 50 ansatte i sving for å vaksinere de unge. Mange sto uten noe å gjøre tirsdag kveld.

Mange i sving

Ansiktene til de ansatte ved helsestasjonen Sentrum lyste derfor opp da søstrene Emma (15) og Camilla Skjæveland (13) kom inn i døren da klokken nærmet seg 18.

De hadde fått høre om tilbudet via sin mor, som er lærer. Informasjon om tilbudet har gått ut til skolene i forkant.

– Hvorfor tror dere at så få har benyttet seg av tilbudet?

– Kanskje folk er redde for bivirkninger? Jeg er og litt redd, men jeg føler meg trygg. Det er profesjonelle folk her som passer på oss, sier Camilla og smiler til helsesykepleierne.

Så mange vaksinerte seg ved helsestasjonene på tirsdag:

Sentrum: 9 Hinna 15 Hillevåg 7 Hundvåg 12 Rennesøy 7 Tasta 15 Madla 13

Redde?

Drop-in-stuntet for de mellom 12 og 15 år ble bestemt sist uke. Årsaken var at vaksinasjonsgraden er lav for denne aldersgruppen, og at et slikt stunt forhåpentligvis vil gi aldersgruppen en noe høyere dekningsgrad.

– Hvorfor tror du så få dukket opp?

– Jeg vet ikke! Kanskje noen ikke har fått det med seg, noen kan ha glemt det, eller kanskje noen ikke vil, sier virksomhetslederen.

Kan ennå komme innom

– Målet med tilbudet er å få flere vaksinert. Jeg håper derfor at flere dukker opp i morgen. Vi har vært rigget for å ta imot mange flere, sier Skeiseid.

Tilbudet om drop-in gjelder også på onsdag. Skeiseid håper på et bedre oppmøte da.