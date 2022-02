Barnevernssjefen sa opp: Politikerne tar ikke selvkritikk

Barnevernssjef Kari Alværen sa torsdag opp stillingen sin i Stavanger kommune.

To uker etter at ordføreren i Stavanger varslet en ekstern gjennomgang av barnevernet, valgte barnevernssjef Kari Alværen å si opp. Politikerne tar ikke selvkritikk for manglende informasjon.

