Seks gutter på 13 til 16 år tatt for hasjrøyking på Mariero

Politiet har i løpet av onsdag kveld innbrakt seks gutter i alderen 13-16 år mistenkt for bruk av hasj.

– Vi fikk melding om mistenkelig adferd ved Hetland videregående skole og sendte en patrulje ut. Der traff vi raskt på guttene, som først forsøkte å komme seg unna. De ble tatt med til politihuset der de avla urinprøve, opplyser operasjonsleder Toralv Skårland ved Sørvest politidistrikt.

Fem avla urinprøve, der fire viste positivt utslag.

– Det er ikke tvil om at de har røyket hasj, sier Skårland.

Det ble ikke funnet narkotiske stoffer på de pågrepne ungdommene.

– Guttene er kjent for politiet for lignende forhold, men også for andre forhold, sier operasjonsleder.

Det blir opprettet politisaker på samtlige. Videre oppfølgning av politiet og barnevernet.