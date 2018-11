Like etter avkjøringen fra E39 mot Sikvaland, sør for Ålgård, står en bil og en mann i veien. Han signaliserer med hånden at jeg skal stoppe, og jeg ruller ned vinduet.

– Hei, jeg kommer fra Aftenbladet. Er det her det er et hus i veien?

- Ja, fotografen sa at det skulle komme en reporter.

– Hvor langt har huset kommet?

– Jeg vet ikke, du får nesten bare se.

Fra Stangeland til Sikvaland

Det er unektelig et ganske spesielt syn å se et hus bevege seg gjennom landskapet på Høg-Jæren mellom Ålgård og Undheim. Det er ikke lett å flytte et helt hus.

Selv om værer tærer på malingen, og vinden kan få takpanner til å ramle av, sliter selv de mektige naturkreftene med flytte et helt hus. Det hender riktignok at en kraftig flom, et jordskjelv eller en tornado kan få et hus til å flytte på seg og ødelegge det.

Men det finnes ikke en elv i verden som kan flytte et hus fra Stangeland i Sandnes til Sikvaland i grenseområde mellom Time og Gjesdal uten å skade det underveis. Til den jobben trenger man spesialhjelp, og da er det ikke nok å ringe et vanlig flyttebyrå. Det er derfor mange ringer Klepp Spesialtransport når de skal ha jobben gjort.

Vanlig dag på jobben

For folk flest er det et relativt uvanlig syn å se et hus midt i veien. For daglig leder Sjur Lode i Klepp spesialtransport er det mer som en vanlig dag på jobben.

– For oss er det helt normalt, sier Lode.

En av de største og mest spesielle flyttejobbene han har vært med på er helikopterhangaren på Sola. Store anleggsmaskiner, vindmøller og hus er mer som melk og brød når forretningsideen er spesielle transportoppdrag.

Da handler det mest om å legge en god plan og følge den hele veien til mål. Slik var det også for huset som er blitt flyttet fra Stangeland i Sandnes til Sikvaland i grenseområdet mellom Time og Gjesdal.

– Det har gått utrolig godt. Hindringene visste vi om på forhånd, og de har vi tatt oss av, sier Lode.

Onsdag kveld klokken 22 startet første etappe fra Stangeland i Sandnes til Eidland i Gjesdal, der huset kom fram neste morgen. Turen gikk via Tjelta og videre til Klepp før de kjørte ut på fylkesvei 44 til til Varhaug og videre opp til Karlsbu og videre til Bue. Derfra gikk turen nordvestover mot Ålgård og inn på fylkesvei 201 til Sikvaland, der grunnmuren sto klar til å ta imot huset fra 1999.

– Det er en befrielse å se huset nærme seg målet, for det har vært en lang reise. Det går fortere å kjøre vanlig bil for å si det sånn, sier huseier Håkon Sikveland.

Selv om det er Black Friday har huset langt fra vært gratis.

– Nei, gratis har det ikke vært. Jeg har betalt mye penger for huset. Kanskje litt i overkant, sier Sikveland.

– Hvordan er det å se huset bevege seg gjennom landskapet her på Høg-Jæren?

– Jeg har egentlig ikke hatt tid til å følge med på det. For jeg har fulgt mest med på hva som skjer og om jeg kan hjelpe til underveis. Men det tar seg jo godt ut, sier Sikveland.