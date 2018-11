Pelsdyrbonde Arild Byberg: - Jeg er opprørt, fortvilet og lei

På Byberg i Sola kommune driver bonde Arild Byberg minkoppdrett. I oppdrettshuset har han 1200 minktisper. Det gjør han ikke til en minkoppdretter i storskala, men er nok til at Byberg kan ha gården som sin fulltidsjobb.

Sommeren 2014 overtok han og familien slektsgården fra sine foreldre.

– Vi ville leve av gårdsdriften. Her er seksti mål, det er ikke så stort. Vi måtte finne ei drift som var tilpasset dimensjonene på gården. Det ble pelsdyr, forteller han.

Men dagen i dag ble ingen god dag for Arild Byberg og hans familie.

I Jeløya-erklæringen fra januar i år, ble det klart at Venstre hadde fått med seg regjeringen på å avvikle pelsdyrnæringen i Norge. Torsdag ble lovforslaget om forbud mot hold av pelsdyr sendt på høring.

Lovforbudet foreslås å tre i kraft umiddelbart, men med en avviklingsperiode frem til 1. februar 2025 for produsenter som drev oppdrett av pelsdyr da loven trer i kraft.

«De vet ikke hva de snakker om»

– Jeg er opprørt, fortvilet og lei. Jeg har fem millioner kroner i gjeld. Jeg kan ikke bare begynne med noe annet. Jeg trodde vi skulle drive verdiskapning i samfunnet, skape arbeidsplasser og legge til rette for neste generasjon. Men nå vet jeg ikke lenger, sier Byberg.

– Hva er planen?

– Nei, vi har ikke noen plan. Vi har hatt 12 timers arbeidsdag, sprunget døgnet rundt for å få dette til. Det verste er at folk som bryr seg så voldsomt om dette ikke vet ha de snakker om. Nå viser de til at vi bare kan omstille oss, men da vet de ikke hva de snakker om, sier Byberg oppgitt.

Han ser ikke hva annet han kan starte med.

– Sau, smågris, slaktegris, poteter, grønnsaker, gulrøtter, ammekyr eller korn? Skal vi drive gårdsdrift har vi funnet det som passer, sier han.

– Næringen er gjennomkontrollert

Han ser ikke negativt på at organisasjoner som NOAH (organisasjon for dyrs rettigheter) og andre pressgrupper finnes, men han mener de må ta innover seg at dyrevelferden nå er på et svært høyt nivå.

– Det har blitt så mye bedre. Hele systemet og næringen, mange har tatt seg i nakken og situasjonen er betydelig bedret, sier han.

Og følger opp:

– Dette året har jeg hatt Mattilsynet her to ganger, tre veterinærbesøk, to besøk fra Norges Pelsdyralslaget samt besøk av aktører fra en europeisk godkjennelse organisasjon som kontrollerer, måler, studerer og tar ut tilfeldige dyr. Blir vi ikke godkjente der får vi ikke selge skinn. Det er kjempepositivt de kommer, spesielt for meg som er nystarter. Poenget er at vi blir kontrollerte, sier Byberg.

«Vi kan ikke bare begynne med noe annet»

Han sitter hjemme ved kjøkkenbordet, kommer akkurat fra arrangement på skolen til yngste sønnen hvor det i kveld har vært innsamling til «Hei verden» og lærerutdanning i Zambia.

– Om vi skulle startet med høns, kylling eller slaktegris måtte jeg gått på arbeid i tillegg. Sånn vi er organisert nå er arbeidsmengden tilpasset ressursene vi har. Jeg stortrives. Vi er oppe klokken fem - halv seks for å fore dyrene. De er nattedyr, det har gitt resultater. Vi kan ikke bare begynne med noe annet. Det virker som om hele det politiske greiene bare er et spill, et råttent spill, sier Arild Byberg.

Foreløpig har han ikke snakket med så mange av sine kollegaer, men Arild Byberg vet godt at det er stor skuffelse i miljøet i dag.

– Foreløpig er det kun et forslag som ligger på bordet. Det er for tidlig å finregne, men jeg ser helsvart på situasjonen, sier Byberg.