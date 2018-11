Helse- og omsorgsminister Bent Høies taxfreeutredning ble fredag godkjent i statsråd på Slottet.

Den ser på konsekvensene av at Vinmonopolet overtar taxfree-salget av alkohol på flyplasser.

Fakta: Taxfree Taxfree-handel foregår ved 13 flyplasser i Norge. Det private selskapet Travel Retail Norway har kontrakt på Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand ut 2022. Våren 2019 planlegges det lokal drift av Haugesund lufthavn, som også vil medføre lokal drift av taxfree-salget. Driften, med en kontraktsperiode på 20 år, skal overtas av et lokalt selskap. Torp er i dag den eneste ikke-statlige lufthavn med taxfree-salg. Det heleide norske selskapet Airport Retail Group AS (ARG) har kontrakt ut 2025. Avinors lufthavner hadde i 2017 totalt 10,1 milliarder kroner i inntekter. Taxfree-inntektene på 2,7 milliarder utgjør altså 26,7 prosent - godt over hver fjerde krone. I tillegg planlegger Avinor med at taxfree-inntektene vil stige til 3,9 milliarder i 2023 - der taxfree-andelen er på en tredjedel av det.

– Betydelig risiko

Taxfree-salg er i dag en viktig del av driften ved norske lufthavner med utenlandstrafikk.

Vinmonopolet og Avinor er sterkt uenige om hva som bør skje, og departementet har registrert «vesentlige uenigheter» mellom partene.

Regjeringen innrømmer nå at det er knyttet betydelig usikkerhet til hvilke konsekvenser Vinmonopolets overtakelse av taxfree-salget vil ha for lufthavnøkonomien både før og etter en eventuell slik overtakelse.

Departementet konstaterer også at det er stor uenighet mellom Avinor og Vinmonopolet om hva som vil bli de økonomiske konsekvensene av en slik modell.

Bent Høies folk sår sterk tvil om en Vinmonopol-ordning kan gi lufthavnene de samme inntektene som i dag.

«Dersom det velges en ordning hvor Vinmonopolet får enerett til salg av alkoholholdig drikk på lufthavnene, vil dette innebære en aksept av en betydelig risiko for at dette vil få negative effekter for lufthavnøkonomien.»

Taxfree skal stå for hver tredje tjente krone

Hvorfor skaper dette hodebry?

Jo, åtte av Avinors flyplasser går med overskudd, mens hele 36 lufthavner går i minus. Hvor mye? 1,2 milliarder bare i fjor.

Særlig store overskudd kommer fra lufthavnene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim som dermed finansierer de ulønnsomme lufthavnene.

Og når Avinor har en rekke gigainvesteringer på trappene, så blir taxfree-inntektene en nøkkel.

Departementet minner derfor om at reduserte taxfree-inntekter for Avinor, antakeligvis vil føre til «nedleggelser av ulønnsomme lufthavner over hele landet.»

I tillegg mener regjeringen at bortfall av taxfree-inntektene vil bety færre flyruter.

En nedleggelse av Sandefjord lufthavn Torp regnes som sannsynlig dersom Vinmonopolet skal overta. Departementet antar også at det er mulig at grunnlaget for lokal drift av Haugesund lufthavn kan bortfalle dersom Vinmonopolet overtar alkoholsalget.

EØS-regler

Vinmonopolets overtakelse av taxfree-salget må også være i tråd med EØS-regelverket samt regler for anskaffelser og statsstøtte.

«Fra et alkoholpolitisk og EØS-rettslig perspektiv er det ikke aktuelt med en ordning hvor Vinmonopolets drift skal ha som grunnleggende formål å bidra til inntekter til lufthavnene.»

Dette er altså på kollisjonskurs med dagens virkelighet - der nettopp Avinors kommersielle taxfree-inntekter er en svært viktig bærebjelke for hele Flyplass-Norge.

Men: en overtakelse basert på Vinmonopolets alkoholpolitiske samfunnsoppdrag vil kunne styrke formålene med alkoholpolitikken og øke Vinmonopolets legitimitet, mener departementet.

Avtaler mellom Vinmonopolet og Avinor, samt med Torp og Haugesund, må inngås på markedsmessige vilkår av hensyn til statsstøtteregler, men dét kan gi Avinor færre inntekter, advarer departementet.

Det må etter departementets syn legges til grunn at Vinmonopolets eventuelle drift på lufthavnene må kunne skje innenfor andre åpningstider og -dager enn i Vinmonopolets øvrige butikker.

Ikke ferdig utredet

Departementet anbefaler at det gjøres en ny, ekstern utredning om hva dagens avtale mellom Avinor og Travel Retail Norway egentlig er verdt, dersom det blir aktuelt at Vinmonopolet overtar salget av alkohol.

Selv om Stortinget har bedt om en vurdering av alle konsekvenser av at Vinmonopolet overtar taxfree-salget av alkoholholdig drikk, mener departementet at det ikke er mulig å gi et absolutt svar på dette spørsmålet.

Full splid

Vinmonopolet, Avinor og andre krangler om konsekvenser og tall. Det er splid om inntekter, kostnader, personal, drift og prisnivå.

«Det er også ulike oppfatninger om hvilken betydning det vil ha for omsetningen at det vil være to operatører – én for alkohol og én for andre taxfree-varer», heter det i utredningen.

Derfor tar departementet vurderingene til Vinmonopolet og Avinor med en klype salt.

Vinmonopolet har forutsatt at inntektene fra taxfree-salget av alkohol vil være 2,2 milliarder kroner, og regner med å betale drøyt 1 milliard i husleie, tilsvarende halvparten av salgsinntektene på alkohol i 2017. Det tilsvarer den andelen Avinor mottok i husleie i 2017. Men det finnes også et verstefallsscenario med «bare» 50 millioner kroner i pluss etter husleie.

Avinor har lagt til grunn at det vil bli mindre alkoholomsetning, og viser til at Vinmonopolet «ikke vil ha anledning til å optimalisere salg av de varene som gir høyest profitt.»

Selskapet mener også det vil gi økte driftskostnader når to ulike selskaper - Vinmonopolet og aktør som selger andre taxfree-varer - må samarbeide om drift i de samme butikklokalene. Dette kan også gi dårligere inntjening for andre varer enn alkohol, ifølge Avinor.

Avinor anslår på usikkert grunnlag 600 millioner til 1,6 milliarder i reduserte taxfree-inntekter fra 2023 - i året.

Siden Vinmonopolet ikke har privatøkonomiske interesser for driften, er departementet enig i at det kan virke begrensende på salget.

Vinmonopolet kan heller ikke fastsette priser og vareutvalg for å maksimere salg eller overskudd, heter det i utredningen. Og det vil ramme profitten.

Slik kan flyplassene rammes

Statens tok 550 millioner kroner i utbytte fra Avinor i fjor, og en eventuell reduksjon av taxfree-inntekter som følge av at Vinmonopolet overtar salget, vil i første omgang gi redusert utbytte.

Ved en betydelig inntektsreduksjon må Avinor vurdere å redusere tjenestetilbudet ved lufthavnene, og eventuelt legge ned enkelte ulønnsomme lufthavner, heter det i utredningen.

Samtidig kan færre flyplasser spare staten for kjøp av ulønnsomme flyruter. Bare i 2019 skal det brukes over 717 millioner kroner på dette.

Avinors overskudd finansierer også en rekke samfunnspålagte oppgaver og tjenester som Avinor ikke blir direkte kompensert for som luftambulanseberedskap, totalforsvaret, flysikringstjenesten og assistansetjeneste».

Deler av taxfree-overskuddet går i dag til å subsidiere flyselskapenes vederlag for lufthavntjenester: såkalt start- og passasjeravgift. Dersom taxfree-inntektene reduseres, så mener departementene at dises avgiftene kan økes.

Det vil også være mulig å øke lufthavnavgiftene, men dette kan samtidig medføre dårligere flyrutetilbud fordi det vil redusere lønnsomheten for flyselskapene.

Lufthavner som konkurrerer med lufthavner i utlandet, vil også kunne tape markedsandeler ved økte lufthavnavgiftene.