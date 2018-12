Politiet holdt pressekonferanse klokka 13.30.

Politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt Fredrik Martin Soma gikk først gjennom de faktiske opplysningene i saken, som også stod i pressemeldingen.

De to kjente hverandre

Videre opplyser politiadvokat Soma:

– Den drepte er ikke formelt identifisert, men politiet har en klar formening av hvem han er, men sier at politiet ikke kan gå ut med opplysninger om dette nå.

– Er den siktede og mannen som er drept i slekt?

Soma bekrefter at siktede og den drepte har en relasjon, mer vil han ikke si.

Han bekrefter at avdøde er en mann. Politiet ønsker ikke å opplyse alder eller bosted, verken på drapsmann eller drapsoffer. Om den siktede opplyser politiet at han er en mann i 20-årene. Drapet skjedde på en privat adresse i Sandnes by, opplyser Soma.

Fredrik Refvem

Ronny Hjertås

Ronny Hjertås

Aftenbladet har etter intervjuet med politiadvokaten brakt i erfaring at drapet skjedde på en privat adresse på Austrått.

– Hvorfor er mannen pågrepet?

– Vi ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å gå nærmere inn på hvorfor mannen er pågrepet og siktet for drapet, men han har erkjent drapet i avhør, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til Aftenbladet.

Innrømmer drap

Siktede satt i avhør søndag.

Hendelsesforløp eller bakgrunn kan han ikke si noe om. Ingenting tyder på at andre personer er involvert. Det er ikke kjent at det er vitner til hendelsen, sier politiadvokaten.

– Vi har ikke opplysninger om dette nå, men gjennomfører etterforskning for å bringe på det rene om det var vitner til hendelsen. Vi vil foreta en rundspørring i området ved åstedet, sier han.

Mannen som er siktet for drapet framstilles for varetektsfengsling i Jæren tingrett, julaften klokken 9.

Soma svarer på direkte spørsmål at han ikke har opplysninger om hvorvidt drapssiktede er en kjenning av politiet. Han sier han ikke har opplysninger om at mannen er tidligere ustraffet.

Fredrik Refvem

Ikke del av miljø

Den drepte og den siktede er ikke en del av et spesielt miljø, sier Soma på direkte spørsmål fra Aftenbladet.

Drapsvåpenet er ikke identifisert, men politiet gjør undersøkelser på åstedet.

– Vi etterforsker dette, og vi ønsker ikke å si noe nærmere om dette nå.

Dødsårsaken er ikke opplyst, heller ikke når drapet skjedde.

– Vi har ikke opplysninger om drapstidspunktet, og ønsker ikke å komme inn på dette på det nåværende tidspunkt. Vi fikk melding om drapet klokken 05.07 søndag, sier Soma.

Har politiet avdekket et motiv?

– Det er for tidlig å si noe om dette nå. Dette er en del av etterforskningen, sier politiadvokaten.

Politiet etterforsker saken både taktisk og teknisk, men kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om hendelsesforløpet og bakgrunnen for drapet.

Ronny Hjertås

Dette opplyste politiet i en pressemelding klokka 11.50:

Politiets operasjonssentral fikk søndag morgen klokken 05.07 melding om en død person på en privat adresse i Sandnes.

Det var en mann i 20-årene som ringte inn til politiet og fortalte om saken.

– Politiet var raskt på stedet og pågrep mannen som ringte til politiet. Han er siktet for drap, sier politiadvokat i Sørvest politidistrikt Fredrik Martin Soma i en pressemelding.

Politiet er i gang med å etterforske saken både taktisk og teknisk.

Ifølge Soma er det for tidlig å si noe om hendelsesforløpet og bakgrunnen for drapet.

Vegard Bråstein er oppnevnt som forsvarer for den siktede, ifølge VG.

Brastein svarer til Aftenbladet at han ikke ønsker å kommentere saken utover det politiet allerede har sagt.

LES OGSÅ: