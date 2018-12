Louisa (24) ble også drept i Marokko - moren snakker ut

Mandag opplevde mor Helle Jespersen det verst tenkelige marerittet da to danske politifolk banket på døren og overbrakte nyheten om at hennes datter er funnet drept i Atlasfjellene i Marokko. Hun var på tur sammen med sin venninne fra Bryne.

Nå uttaler en sønderknust mor seg til den danske avisen B.T.

– Jeg satt sammen med mine tre andre barn og så på julekalenderen på tv. Plutselig er det en fra Norge, som kjenner Louisa, som skriver til min sønn om vi har hørt noe fra Louisa fordi en dansk og norsk kvinne hadde blitt drept i Marokko hvor hun var på tur for å feire jul. Vi sa nei, og så skrev nordmannen at det var godt fordi det sto at de pårørende var blitt underrettet, forteller Helle Jespersen.

– Visste med en gang

Familien pustet lettet ut, men så gikk det bare ti minutter før det banket på døren.

– Plutselig ringte det på døren. Jeg åpnet og så at det sto to politibetjenter der. Da visste jeg med en gang hva som hadde skjedd. Jeg brøt sammen og var helt knust. Det er tøft å ta innover seg at hun er drept på den måten og at man ikke vet om hun har lidt og har hatt vondt, sier moren i dyp sorg.

Politibetjentene kunne overbringe nyheten om at Louisa Vesterager Jespersen var funnet drept i Atlasfjellene i Marokko, og at de venter på den endelige obduksjonsrapporten og den offisielle bekreftelsen fra marokkanske myndigheter.

– Eventyrlysten

Ifølge den danske avisen B.T var Louisa Vesterager Jespersen et eventyrlystent menneske. Hun jaktet hele tiden på nye opplevelser og det var nettopp det hun nå gjorde da hun reiste til Marokko for å feire jul der.

– Vi frarådet henne å dra. Fordi det er et litt kaotisk sted og man har hørt om folk som har blitt slått ihjel der før, sier Helle Jespersen.

Jespersen uttaler seg til B.T fra sitt hjem i jyske Grindsted hvor hennes to andre døtre også oppholder seg. Louisas lillebror er nå stasjonert hos en kamerat.

De vil huske en livsglad søster og datter.

– Hun var alltid glad og positiv. Alle mennesker trivdes sammen med henne og hun fikk fram det beste i alle. Hvis hun skulle tro på ondskap, så måtte de bevises for henne, sier moren.

Tror ikke på oppklaring

Nå bruker hun mye av tiden sin på hvordan hun skal få sin datter hjem til Danmark. Helle Jespersen håper at politiet i Marokko kan finne den - eller de - som står bak den grusomme handlingen, men hun er ikke optimistisk.

– Jeg håper virkelig, men jeg tror sjansene er veldig små i et slikt land, sier Helle Jespersen.