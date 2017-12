44 til legevakt etter trøbbel på glattå

– 25 personer som har skadet seg på isen bare i Stavanger, det synes vi er veldig mye, sier vakthavende på Stavanger legevakt tirsdag morgen.

Antallet gjelder hele døgnet 18. desember. Vakthavende understreker at om noen ringer og sier at de har slått seg etter fall på glattisen, blir de alltid bedt om å komme innom for en sjekk uansett.

Vakthavende kan ikke si noe om alvorlighetsgraden og type skader. Hun understreker at de alvorligste tilfellene blir henvist videre til akuttmottaket på Stavanger universitetssjukehus (SUS).

19 til legevakten i Sandnes

– På akuttmottaket lager man bare statistikk over type skader som behandles, ikke årsakene til dem. Vi kan derfor ikke si noe om konsekvensene av glatt føre for akuttmottaket, sier pressevakten på SUS.

Også på Sandnes var det stor pågang både mandag og i helgen.

- 19 stykker fikk behandling for fall på glatta. De fleste hadde bruket arm eller bein. Mange av dem som ringte måtte vi henvise direkte til fastlegen fordi vi ikke hadde kapasitet til ta imot dem, sier legevaktsjef Gudrun Riska Thorsen.

Les mer: