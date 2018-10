Jærstrendene kan få 500 livreddere

– Vi er i ferd med å etablere en samarbeidsallianse mellom Sola Brettseilerforening, Stavanger Kiteklubb, Stavanger Surf Klubb, SUP Club Stavanger og Rogaland Undervannsjakt- og Fridykkerklubb som foreløpig har fått navnet Freesport Alliansen, opplyser initiativtager, Christian Middelthon som representerer brettseilerne i Sola.

Sammen ønsker de å danne «Surf rescue team» med sertifiserte personer som patruljerer de mest utsatte strendene våre på dager med mye strøm og mennesker.

– De aktuelle vannsportklubbene har kanskje de medlemmene som best kjenner farvannet og strømmene, mener Middelthon.

Sport i medvind

Til sammen har klubbene 500–600 medlemmer. Men de ulike vannsportene er i stor framgang, og man regner med at medlemstallet på kort tid kan bli doblet.

For eksempel blir stående padling på brett regnet som en av de mest hurtigvoksende vannsportene i verden. Det første NM her i landet ble arrangert i Vågen i Sandnes i august av SUP Club Stavanger.

Fakta: Jærstrendene Hva: Er 7 mil, 17 kvadratkilometer. Bredden varierer fra 10 til 650 meter. Består av: Rullestein, sanddyner og sandstrender. Et spesielt landskap både i nasjonal og internasjonal sammenheng, ble vernet som landskapsvernområde allerede i 1977. Besøk: Fylkets største utfartsmål har årlig minst 600.000 besøkende. Hvor: Til fots er turen fra Tungenes i nord til Ogna i sør over 100 kilometer.

Håpet er at et felles redningsteam blir så populært at det trekker til seg ungdom. At de som ikke trives med håndball eller fotball skal få et nytt tilbud. Og at det blir flere som kan dele på patruljeringen og informasjonsarbeidet. Det siste blir en hovedoppgave for livredderne.

Satser på redning med brettet

Alliansen ser ikke for seg samme standard som hos verdens mest kjente badevakter, de i den amerikanske TV-serien, «Baywatch», der de har både båter og biler.

– Nei, her er det brettet som må brukes. Men vi må nok få flagg og drakter som viser at vi er på plass, sier Christian Middelthon.

Dermed kan Jærstrendene likevel få en hel hær med livreddere.

Tidligere i uken meldte det offentlige pass. Hverken Jæren friluftsråd eller en stor strandkommune som Klepp har kapasitet eller anledning til å ha badevakter på store utfartsdager.

Fire ble reddet på en dag

Saken ble aktualisert etter alle nesten ulykken i sommer:

Bare på en dag, 31. mai, var det kanskje ti alvorlige episoder bare på Borestranda. Og minst fire personer ble reddet i siste liten, fortalte øyenvitner som Aftenbladet fikk kontakt med før helgen.

Christian Middelthon viser til at det nettopp var surfere som var i aksjon den dagen. De reddet liv som en selvfølge, og etterpå visste ingen hvem heltene var før de sist uke ble sporet opp gjennom Aftenbladet. Minst fem av dem vil nå bli innstilt som kandidater for redningsdåden til Norges Livredningsselskap.

Borestranda kan bli en naturlig base for livredderne, siden det der er så farlige strømmer. Det er og tilholdsstedet til Stavanger Surf Klubb.

- Men vi er i en tidlig fase. Vi er i ferd med å etablere alliansen og ting er ikke spikret. Men vi synes det er rett å gi beskjed om at vi er en stor gjeng i mange klubber som nå er opptatt av sikkerheten på strendene, sier Christian Middelthon, som leder alliansen som altså består av fem aktive klubber.

De har alle Jærstrendene som fast base. De vil også se om de kan samarbeide om utstyr og felles søknader for større slagkraft. Videre drømmer de om å få egne skjul for av- og påkledning. I dag foregår mye av aktiviteten fra bilene.

Lærdal er med i Australia

De vil også søke sponsorer, og har merket seg at vår egen internasjonale livredder, Lærdal medical i Stavanger, er hovedsponsor i et stort mesterskap i redning for surfere i Australia. Mesterskapet bærer til og med bedriftens navn.

– Lærdal medical er aktive på andre siden av jordkloden. Kanskje blir de med også på laget her hjemme? spør Middelthon.

Nye tellinger viser ellers at Jærstrendene nå er en av de mest besøkte naturattraksjonene i Norge. Med minst 600.000 besøkende i året.

