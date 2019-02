Åpning av Stavanger svømmehall utsatt i tre uker

Den viktigste årsaken til utsettelsen nå på tampen av to års totalrenovering, er at anlegget for brann, nødlys og varsling ikke kommer på plass i tide.

- Sammen med entreprenørene i bygget har vi hatt en intens sluttspurt for å kunne ønske innbyggerne våre velkommen tilbake til svømmehallen til avtalt tid. Men sikkerheten i bygget verken kan eller vil vi gå på kompromiss med, sier direktør Leidulf Skjørestad.

Elever og ordfører åpner hallen

Skolesvømmestevnet, som samler flere hundre elever fra skolene i Stavanger blir flyttet fra 19. mars til 11. april. Elevene blir dermed fremdeles de første som tar i bruk den helt nye svømmehallen i det markante betongbygget fra 1971.

Ordfører Christine Sagen Helgø står for den offisielle åpningen.

Hallen holder åpent for publikum klokken 18.00 - 21.00 denne første dagen. Dagen etter starter påskeferien for skolene.

Påskesvømming

- Da skal svømmehallen være klar til å ta imot alle som har byferie i påsken sier Skjørestad.

Åpningstidene i påskeferien blir:

Fredag 12. april: 07.00 – 10.00 og 15.00 -21.0

Lørdag 13. april: 10.00 – 16.00 Familiebading

Søndag 14 april (Palmesøndag):

Alle dager fra og med mandag 15. april til og med mandag 2. påskedag: Familiebading 11.00– 17.00.

Vedlikeholdsstengt Gamlingen utsatt

Gamlingen skulle etter planen være stengt en uke tidlig i april på grunn av reparasjoner og vedlikehold. Dette er nå utsatt, slik at folk som har ventet tålmodig på svømmehallen i sentrum ikke mister muligheten til å bruke Gamlingen.

I tillegg minner kommunen om at det er god kapasitet i svømmehallene i Kvernevik og på Hundvåg.