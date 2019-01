Sandnes åpner armene for cruiseskipene

I Rogaland gir reiselivet over 310 millioner kroner i personskatteinntekter til kommunene. Reiselivet i fylket sysselsetter over 12.000 ansatte. I Stavanger sysselsetter reiselivet 5700 personer. Det gir Stavanger kommune over 166 millioner i personskatteinntekter.

Sandnes har 1333 ansatte i reiselivet. De reiselivsansatte i Sandnes genererer 30,4 millioner i skatteinntekter for kommunen.

Har Sandnes stått igjen på perrongen når toget har gått?

Nei. Mener ordfører Stanley Wirak og Pål Morten Borgli, som var til stede Reiselivskonferansen i Rogaland 2019.

– Vi har begynt med reiselivssatsingen. Vi har satt av femti millioner i fond, og satser blant annet mye på det nye turistområdet i Nye Sandnes ved Lauvvik, sier Wirak.

– Sandnes skal eskalere

Der har det riktig nok kommet innsigelser fra Fylkesmannen, men det er både ordfører og varaordfører innstilt på å rydde bort. Sandnes har innstilt seg på å bli en stor reiselivskommune i fremtiden.

– Vi har satset på reiseliv i flere år, men nå skal Sandnes eskalere. Vi skal ha en større og viktigere rolle. Vi skal være en kommune som legger til rette for reiselivet, mener Borgli.

Noe av det som gir kommunene reiselivs-inntekter, er cruisetrafikken. Her mener NHO- direktør Kristin Krohn Devold at det er viktig at kommunen har kontroll på cruisetrafikken, og at den skal være like bra for innbyggere som for besøkende. I år kommer det 242 cruiseskip til Stavanger. Nesten 500.000 turister er ventet.

– Hver havn må få lov til å sette tak på besøkstall. Kanskje Sandnes kan motta noen cruiseskip fra Stavanger, sa Krohn Devold i sitt foredrag.

– Midt i blinken for cruisetrafikk

Det er Sandnes mer enn klar for.

– Nye Sandnes kommune er midt i blinken for cruisetrafikken. Vi kan legge til rette i tre fjorder, og både indre havn og Sandnes sentrum er rigget for turisme, mener Borgli.

– Hvorfor har ikke Sandnes satset på cruisetrafikk tidligere?

– Vi har ikke vært sultne nok. Det har ikke vært nok satsing på det. Nå skal vi være på tilbudssiden, og jobbe sammen med regionen, sier Borgli.

Administrerende direktør i Fjord Norge, Kristian B. Jørgensen, tok under Reiselivskonferansen til orde for at det er mye plass til cruisetrafikk langs Vestlandet, og at trafikken må spres. Det er Sandnes-ordføreren med på.

– At det er mye cruisetrafikk i regionen er vinn/vinn. Om vi kan spre det litt er det veldig positivt. Vi skal ikke konkurrere med Stavanger, sier Wirak.

Under Reiselivskonferansen holdt NHO-direktør Kristin Krohn Devold et foredrag om viktigheten for reiselivet i kommunene.

– Må legges mer til rette for cruisetrafikk

Norge trenger en million nye arbeidsplasser i fremtiden for å opprettholde velferden. Reiselivet er en av de som skal skape disse arbeidsplassene. Én av fem nye arbeidsplasser i verden skal komme ved reiseliv, har Verdens turistorganisasjon (UNWTO) konkludert med. Det kan skje i Norge også, mener Krohn Devold.

– Men da må det legges til rette for det. Nå må ordførere, fylkesordførere og rådmenn gjøre en innsats, sier Krohn Devold.

Sysselsetter 166.000

Reiselivsnæringen i Norge sysselsetter totalt 166.000 ansatte. Det er flere enn oljeutvinning, landbruk og havbruk til sammen. 4,4 milliarder kroner gir næringen i skatteinntekter.

Ifølge NHO-direktøren er det synkende folketall i over 50 prosent av kommunene i landet. Nesten alle mister to grupperinger først. Kvinner og ungdom. Krohn Devold ser på det som et reelt problem, og mener at det viktigste for å få kvinner og ungdom til å bo i kommunen din, er å ha bredde innenfor arbeidsplasser.

– Innenfor reiselivet er halvparten av de ansatte kvinner. Og halvparten av alle lederstillinger innenfor reiselivet er besatt av kvinner. 32 prosent av alle ansatte er ungdom under 24 år. For å sette det litt på spissen, vil kommunene ende opp med ensomme triste menn uten reiseliv, avslutter Krohn Devold.

