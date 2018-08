«Motorvei» for syklister langs E39

Prislappen er 1,3 milliarder kroner. Det skal gi en sykkelekspressvei bare for syklister, med slake svinger, egne av- og påkjøringsfelt og tunnel gjennom Auglendshøyden for å slippe motbakkene i Sørmarka. Bredden på asfaltstripen blir 4 meter med midtstripe. Alt legges til rette for at de som kommer tråkkende kan holde høy fart og likevel være trygge.

Allerede i dag kan du benytte en delstrekning ved Solasplitten og Ikea-tomta på Forus.

I forbindelse med Ryfast er det bygd 700 meter av sykkelstamvei langs E39. Snart starter neste etappe. Risa AS skal bygge ut mellom Asser Jåttens vei og Sandnes grense. Denne stubben skal være ferdig i 2020.

Høy standard

Hele prosjektet kan stå ferdig i 2023.

Sykkelmotorveien planlegges med to felt, ett i hver retning, 4 meters bredde og 20 av- og påkjørsler bygget som t-kryss og med vikeplikt. Kravet til vedlikehold, brøyting og salting blir det samme som for hovedveiene, og avstanden til motorveien blir minimum åtte meter.

Så høy standard har ingen andre sykkelveier i Norge.