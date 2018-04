Fire ordførere vil lære turisme av Stryn

Det startet med en idé og et håp om en gondolbane til 150 millioner kroner i 2011. Sluttregningen kom på 300 millioner kroner.

– Vi fikk oss noen kraftige overraskelser underveis. Hadde vi nevnt 300 millioner da vi lanserte ideen, hadde folk bare ristet på hodet av oss, smiler Richard Grov, daglig leder av Loen Skylift, største aksjonær og eier av hotellene Alexandra og Loenfjord.

Fra hotellene sine Alexandra og Loenfjord innerst i Innvikfjorden, kan han skimte bygdas store suksess. En av verdens bratteste gondolbaner som løfter seg nærmere 60 grader opp 1011 meter over havet til fjellet Hoven.

På det høyeste svever kabinene 173 meter over bakken.

Ordførere på tur

Tirsdag kommer en delegasjon på 24 personer fra Nye Sandnes, Ryfylke og Stavanger for å lære turisme av Loen og Stryn.

Les mer:

Sandnesordfører Stanley Wirak, ordfører Bjarte S. Dagestad i Forsand, Irene Heng Lauvsnes ordfører i Strand og hjelmelandordfører Bjørn Laugaland er i gjengen som skal se hvordan Rogaland kan lokke til seg flere turister.

– Per i dag har vi ingen konkrete planer om gondol, men vi vil gjerne se hvordan andre har fått det til. Det at vi er fire ordførere som drar sammen på denne turen, er et tydelig signal på at vi står sammen om turistsatsingen i Nye Sandnes og Ryfylke, sier Wirak før avreise.

Pål Christensen

110.000 besøkende

Banen ble åpnet av dronning Sonja i mai i fjor. Målet var et årlig besøk på 55.000 passasjer. Etter 10 måneders drift har 110.000 tatt turen.

– Jeg var aldri i tvil om at dette kom til å bli en suksess, sier Grov. En bane til høgfjellet hadde vært en diskusjon i flere tiår rundt middagsbordet til familien Grov, som har vært hotelleier i Loen i fem generasjoner.

– Far og bestefar fant aldri den rette løsningen. Men da vi åpnet Gjølmunnebru (en 120 m lang hengebru,red.anm) i 2013, lanserte vi samtidig ideen om en bane opp den bratte fjellveggen. Deretter gikk det slag i slag.

Kommunen på lag

Fire år senere åpnet gondolbanen.

– De fleste tente på ideen med det samme, men noen synes vi var altfor ambisiøse. Nøkkelen var å få med seg tunge investorer fra starten av, råder Grov.

Nordfjord kjøtt var den første store investoren som sa ja til prosjektet. De gikk inn som nest største aksjonær etter hotell Alexandra.

– Det var helt avgjørende for at vi klarte å realisere prosjektet. Like etterpå kom kommunen inn med en anstendig sum. Da forstod enda flere at dette var et realistisk prosjekt.

Les mer:

For kort tid siden kjøpte hotell Alexandra ut Nordfjord Kjøtt. De betalte 42 millioner kroner for 14 prosent av aksjene. Verdien av aksjene er doblet siden investeringen ble gjort.

Et enstemmig kommunestyre vedtok å bevilge 16,5 millioner kroner til prosjektet i 2013, noe som tilsvarer 11 prosent av aksjene. En stor sum for en liten kommune med rett over 7000 innbyggere.

Høyreordfører Sven Flo i Stryn kommune var aldri i tvil om at det var riktig av kommunen å bruke store summer av kommunekassen på gondolbanen.

– Jeg har vært på hele denne fantastiske reisen. Kommunen var blant de første som ble spurt om å bidra. Jeg var helt tydelig på at her burde kommunen bli med fordi det skaper nye arbeidsplasser og ringvirkninger for andre bedrifter i kommunen, sier Flo.

Han innrømmer at 16,5 millioner kroner er en stor sum av kommunebudsjettet til Stryn kommune.

– Det er en betydelig sum som vi kunne brukt på andre tjenester, men det ble tidlig signalisert at dette vil gi kommunen minst 50 nye arbeidsplasser.

Skeptikerne

Men noen skeptikere var det selvfølgelig, både i lokalbefolkningen og blant grunneiere som ble berørt.

– Det er klart at ikke alle har ønsket pendelbanen velkommen. Men vi har lyttet og hatt god dialog. Vi har vært tydelige på at dette skulle gjøres skånsomt og elegant med minst mulig inngripen i naturen. Jeg skal ikke påstå at vi har klart å overbevise alle, men i dag er det få skeptikere igjen, sier Grov.

Pål Christensen

Nå er det andre utfordringer som opptar hotelldirektøren.

– Den største utfordringen for øyeblikket er å skaffe nok p-plasser til alle som kommer hit for å oppleve det Loen har å by på.

Loen har lenge vært en mye besøkt destinasjon i turistkommunen Stryn.

50 nye arbeidsplasser

Loen Skylift har så langt gitt bygda 50 nye arbeidsplasser.

– I 2018 satser vi på en ytterligere oppbemanning, sier Grov.

I 2017 ble Loen Skylift kåret til årets gründer i Sogn og Fjordane. Nå jobbes det med nye konsepter som skal gjøre turistsatsingen i bygda enda større.

– Om kort tid lanserer vi to helt nye produkter. Den ene er en ekstremvariant av en klatrevegg like i nærheten av pendelbanen. Her kan turistene se klatring på nært hold.

I vinter ble det lansert en egen akebakke ned fra toppen av fjellet.

– Akebakke har tatt helt av. Vi kjøpte inn 70 kjelker, men kunne hatt tre ganger så mange, forteller Grov.

– Fjoråret ble det beste noensinne for hotellene våre. Mange av gjestene i fjor kom for å besøke Loen Skylift. Vi er veldig spente på neste sesong.