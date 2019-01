– Nei, vi er ikke ute etter å lage nye innslag til YouTube, forsikrer forretningsutvikler Lars Kristian Hegelstad og varehussjef Ronnie Hellvik inne på Obs Bygg Madla, der de laster sekk etter sekk med ved på en splitter ny lånesykkel.

På YouTube og sosiale medier får vi av og til se folk som frakter det utroligste med sykkel, særlig i mer eksotiske strøk.

Nå kan en slik transport dukke opp i ditt nabolag, kanskje med lange terrassebord, en ny ytterdør eller andre store ting.

Rekkevidden er fem til seks mil, og du kan dermed møte på en trøende byggtransport i et nabolag som kan gå helt fra Tananger til Stavanger.

– Vi har sett et klart behov for en slik sykkel, lyder det sindig, i den store trelasthallen like ved den internasjonale skolen.

Urban bydel

Det aktive handelslaget på Madla har 25.000 medlemmer. Det ligger ikke lenger ute på landet, men er en urban bydel i Stavanger, der folk kan nå mye uten bil og der bussene kjører tett. Nå vil en ny bussvei komme like utenfor Obs Bygg.

– Vi ser at flere sykler og går til senteret. Det gjelder også for byggmarkedet. Noen kommer gående med traller for å kjøpe store ting. Og mange har skaffet seg el-bil - uten krok. Da hjelper det ikke at vi har mange biltilhengere de kan låne, forklarer Helgestad og Helvik.

Dette er sykkelsuksessen Nord-Jæren prøver å kopiere

Derfor trør de til med en egen elektrisk varesykkel for byggevarer.

Driver butikk

– Fungerer den bra, kjøper vi inn flere. Vi er klar over at en slik elektrisk sykkel kan bli slitt, men vi har sikret oss en serviceavtale med forhandleren og tror dette lett kan gå godt, lyder det optimistisk fra de to handelssønnene.

Begge er omtrent vokst opp i et handelslag. Lars Kristian er sønn av dagens administrerende direktør i Madla handelslag, Lars Arvid Hegelstad, mens Ronnie er sønn av tidligere varehussjef på Obs Bygg Sandnes, Nils Olav Hellvik.

De er med ord kremmere på sin hals og medgir at de satser på miljøvennlig transport fordi de tror det vil lønne seg for butikken.

Nye sykkeltall går rett til værs

Bompenger og rushtidsavgift styrker folkehelsa

Heies fram

Det er da også Syklistenes landsforening, lokallag Jæren, som tipser Aftenbladet om det nye tilbudet i Stavanger.

– Dette retter vi tommelen rett opp for, lyder det ivrig fra lederen, Lars Heskje på Bryne.

Han er overbevist om at når folk ser den nye pedalkraften for byggevarer, vil det bli en vekker som gjør at andre vil prøve sykkelen som transportmiddel - og kanskje bli hektet.

Selv tok Lars Heskje og samboeren Anne Helen Eide, kommunestyrerepresentant for MDG i Time, hele flyttelasset på sykkel, da de flyttet fra leilighet til hus. Det var rett nok med en spesial laget sykkeltilhenger fra USA, godkjent for en last på 280 kilo. Både vaskemaskinen, tørketrommelen, to sofaer og dobbeltsenga ble syklet til det nye hjemmet.

– Alt kan fraktes på sykkel. Ofte er det også langt enklere, sier Lars som etterpå har fraktet mye annet på sykkel over Jæren. For eksempel hele bandet til artisten Sondre Lerche for konsert på Bryne.

Svarer Østlandet

Den nye varetransporten fra Madla er også et svar fra Rogaland til saken som nylig skapte så mye oppstyr på Østlandet etter at et nytt byggmarked ble pålagt å legge til rette for sykkelparkering. - Du drar ikke akkurat på byggmarkedet med sykkel, var budskapet som fikk mange til å riste på hodet.

Da fulgte Syklistenes landsforening opp med en foto konkurranse som viste at det var nettopp det mange gjorde.

Testen

Inne på Obs bygg foregår nå en alvorlig test av den første sykkelen som skal ta opp konkurransen med bilen. Sykkelen får lett plass til 14 vedsekker.

– Men det er nok alt for mye, tror Hegelstad og Helvik, som skal sjekke maks vekt får de fra mandag låner ut sykkelen gratis - med hjelm.

Og gratis vask - for biler

Men tro nå ikke at handelslaget ikke støtter opp om alle dem som kommer med bil: Obs Bygg Madla har egen vaskehall. Den er gratis for alle som handler byggevarer for over 1000 kroner, og den har i flere år vært en av de meste brukte vaskehallene i Norge.

– Det er kundene vi lever av og det er de som eier oss, er beskjeden fra samvirkelagets folk, som blir litt overrasket over hvor lett det er å sykle avgårde med et stort lass ved.

Hvor raskt er det mulig å sykle til jobben?