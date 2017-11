Ildsjelpris til Arne Maudal

Han er 71 år, gift, har 3 barn og bor på Forsand.

Maudal lever og ånder for et trygt og godt oppvekstmiljø på Forsand, og har vært aktiv i lokalmiljøet i en årrekke.

Fotball og Forsand Idrettslag har ligget hans hjerte nærmest, både som aktiv spiller og ikke minst som trener. Han har selv spilt over 600 kamper for idrettslaget og deltatt på over 1000 treninger I aldersbestemte lag. Mange ungdommer har nytt godt av hans kunnskaper.

Han har vært både formann og styremedlem i laget. Nå er han svært aktiv i støtteapparatet og har en arbeidskapasitet uten sidestykke.

Han er en av to æresmedlemmer i Forsand Idrettslag. Foruten fotball er han også en ivrig laksefisker i Espedalselva. Naturen og bygda betyr mye for ham.

Arne Maudal har også vært varaordfører og sitter for tiden i kommunestyret.

Forslaget til kandidat kom fra kunderådet i Ytre Ryfylke.