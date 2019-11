Er det rett at Undheim må ta regninga for overforbruket på Bryne?

Den tidligere lederen i Norges bondelag sier han vil kjempe med nebb og klør for at hans egen bygd får beholde ungdomsskolen.

Foreløpig kan det synes som om et flertall i kommunestyret vil følge rådmannens forslag til nytt budsjett. Det betyr at ungdomstrinnet på plassen legges ned og at 38 elver flyttes til Lyefjell. For undheimsbuen er det blitt en kamp for bygda. I sist uke kalte de inn til folkemøte. 140 av 155 stemte mot forslaget. Og i Aftenbladet tirsdag sto en tysk familie fram og hyllet verdiene til den lille bygda på Jæren.

– De menneskelige verdiene av å kunne bo i en landsbygd som her, kan ikke måles i penger, sa Olaf Schluess ved frokostbordet hjemme i Raunåkervegen 2 på Undheim.

Denne tyske familien kjemper nå for verdiene til en bygd på Jæren

Dugnadsbygda

Bjarne Undheim er så hjertens enig. Han viser til at bygda er kjent for et enormt samhold og stor stå-på vilje. Når noe skal gjøres, drives eller bygges, da skjer det med dugnad.

– Men nå føler jeg det er denne bygda som skal ta regningen for overforbruket som er gjort på Bryne. Ta bare turen nedover Mølledammen, der er det snart investert 100 millioner. Visst er det blitt flott. Men er det rett at Undheim skal betale for dette? spør Undheim.

Han er også glad for at skolesjefen har uttalt at ungdomsskoletilbudet på Undheim ikke er dårligere enn på Lyefjell. I rådmannens begrunnelse står det at et større miljø vil være bedre for elevene på begge de to skolene, og det blir framhevet som et argument for flytting.

Time-rådmannen: - Valet nå er eigedomsskatt eller fleire kutt

– Nå er den saken ryddet opp i. Det hadde vært verre hvis vi gjorde noe ringt for ungene ved å beholde ungdomsskolen. Det gjør vi ikke, konstaterer Undheim.

Sparer vi penger?

Da gjenstår det økonomiske, sier han. Men politikeren er langt fra sikker på at kommunen vil spare en million i året på å legge ned skolen. Han tror regnestykket lett kan gå i minus fordi alle jobbene skal være der og kommunen må ut med en stor utgift i årlig transport.

– Og det blir nok ikke som før, da vi ble busset til skolen. Da ble elever hentet der og der med egne busser. Nå kan det lett bli et felles anbud, der bussen først må kjøre ut og samle opp elever på Sikveland, Kartavoll og kanskje Garborg før bussen kommer til Undheim for å kjøre videre til Lyefjell, sier Undheim.

Han ser for seg mye bussing. Og spør:

– Er det til barnas beste? Er det slik vi vil ha det i en kommune der slagordet er «trygg og framtidsretta»? Jeg får ikke dette til å stemme, sier politikeren.