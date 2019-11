Stavanger skal slutte å lokke ungdom fra distriktet til å bli siddiser

Noe av det første Jonas Andersen Sayed (KrF) gjorde da han entret ordførerstolen i Sokndal, var å fronte saken om lokketilbudet fra Stavanger. Han gikk ut i Aftenbladet og ba Stavanger slutte med å lokke til seg distriksungdom med løfte om gratis busskort. Stavangerungdom fikk ikke det samme tilbudet, det gjorde kun distriktsungdom som meldte flytting.

Ordføreren sørget samtidig for at Sokndal innførte et mottrekk. De tilbyr studenter som holder på bostedsadressen 5000 kroner i årlig stipend. Bak finten fra Stavanger lå det selvsagt penger i bunnen. Kommunen ville få rundt 25.000 kroner fra staten i innbyggerstøtte.

Irritert

Denne saken irriterte sokndalsordføreren såpass at han skrev et ordfører-opprop mot ordningen i Stavanger. Torsdag skulle det i posten. Nesten samtlige ordførere i Rogaland har skrevet under.

– Så bra. Nå kan jeg la være å sende det, sier Sokndal-ordfører Jonas Andersen Sayed etter at Aftenbladet forteller at saken er lagt død.

Han ble oppmerksom på lokketilbudet fra Stavanger i fjor høst. Da begynte han som student på Ullandhaug.

– Folk jeg kjente fra Haua fortalte om tilbudet og sa at de vurderte å melde flytting. Da fant jeg som folkevalgt ut at noe måtte gjøres. Det er veldig bra at Stavanger nå tar til vettet, sier han.

Utgiftspost

Dag Mossige (Ap) bekrefter at busskortpengene er ute av Stavanger-budsjettet.

– Det lå ikke inne i rådmannens budsjettforslag, og vi i Ap kommer ikke til å fremme at det skal tas inn igjen.

– Betyr det at saken er lagt død.

– Ja, det betyr det.

Dag Mossige sier at regnestykket i denne saken er en smule komplisert, men at de etter hvert fant ut at hele ordningen var en utgiftspost, ikke en inntektskilde.

– Vi har fått med oss debatten og kritikken som har kommet fram i Aftenbladet. Jeg ser jo at det kunne være problematiske sider ved ordningen, men nå er den altså lagt død, bekrefter han og legger til.

- Men jeg mener fortsatt at studenter som faktisk bor i Stavanger bør melde flytting.

Det er ikke Jonas Andersen Sayed uenig i. Hans forslag var at hvis Stavanger ønsket å opprettholde ordningen, så burde den ikke gjelde for studenter fra Rogaland.