Gratis SFO gir jubel og håp om full dekning

– Dette er en skikkelig gladnyhet. Helt topp, sier SFO-leder Sølvi Thomassen på Storhaug skole.

Også SFO-leder på Kvaleberg skole Eirik Weng, gleder seg.

– På SFO dannes mange nye vennskap og bekjentskaper. Deltar du ikke på SFO i første klasse, faller du fort litt utenfor, sier han.

Nå håper SFO-lederne på økt deltagelse i SFO. I Oslo, som i flere år har hatt gratis deltidsplass til alle 6-åringer, er deltagelsen nå på 84 prosent for 6 til 9-åringer.

I Stavanger er andelen 6–9-åringer i SFO på 68 prosent. Deltagelsen er største i første klasse, og daler jo eldre elevene blir.

Håper på full dekning

På Storhaug skole går 95 prosent av førsteklassingene på SFO. Thomassen tror tilbudet om gratis plass kan gi full dekning.

– Jeg håper vi får med oss de siste prosentene. Dette handler om inkludering. Vi har mange tospråklige elever og det er oftest de som velger bort SFO selv om dette er en viktig arena for språkutvikling og fellesskap med andre barn, sier Thomassen, som har 25 års erfaring som leder for SFO.

Hun håper gratis SFO på første trinn bare er starten.

– Målet må jo være at hele SFO blir gratis. Det hadde jo vært fantastisk.

Ber dem ikke røre bemanningen

Men Thomassen har også en liten advarsel til politikerne.

– Gratis plass kan føre til at foreldre flekser mer for når barna skal benytte seg av tilbudet. Det må ikke gå ut over bemanningen. Vi må ha bemanning som gjør at det er greit å være på SFO også de dagene alle benytter seg av tilbudet, sier Thomassen.

Stavanger kommune har allerede i dag en ordning med gratis SFO blant annet for lavinntektsfamilier. I tillegg deltar Stavanger i et prøveprosjekt med gratis SFO som et språkstimulerende tiltak. Det betyr at til sammen 554 barn har gratis SFO allerede i dag. Kvaleberg, Badedammen og sentrum er områdene i Stavanger med størst andel av lavinntektsfamilier.

På Kvaleberg skole jobber de systematisk for at flest mulig av førsteklassingene skal benytte seg av SFO. Det har gitt dem en dekning på 99 prosent. Hver høst kontakter skolen foreldre som velger å ikke sende 6-åringen sin på SFO.

Kontakter dem som ikke har SFO

– Vi spør hvorfor de velger bort SFO. Noen ganger handler det om pris, andre ganger om kunnskap eller at de ikke ønsker at barna skal gå på SFO. Men de aller fleste sender 6-åringene på SFO etter en dialog med oss, forklarer SFO-leder Eirik Weng.

Han gleder seg også over nyheten om gratis SFO til de yngste elevene.

– Dette er veldig bra. Kvaleberg er en byskole med et stort mangfold. For oss er dette en god nyhet.

Weng mener SFO-deltakelse, spesielt i første klasse, er viktig av flere grunner.

– Her dannes mange nye vennskap og bekjentskaper. Deltar du ikke på SFO i første klasse, faller du fort litt utenfor. SFO er også en viktig læringsarena. Ikke minst når det gjelder språkopplæring, sier Weng.

En SFO-plass i Stavanger koster 3011 kroner per måned. Foreldre med førsteklassing på SFO neste skoleår, vil spare 33.121 kroner i året. Fullfinansiering av SFO for alle førsteklassinger vil koste kommunen 30 millioner kroner i året.

I fotsporene til Oslo

I Oslo har alle førsteklassinger hatt gratis deltidsplass i SFO i flere år. Snart utvides tilbudet til også å gjelde 7-åringene.

– Det har skjedd en aldri så liten revolusjon i AKS-tilbudet de siste fire årene med rødgrønt byråd, sier byråd Inga Marte Thorkildsen.

I dag kan 6-åringer i Oslo være på aktivitetsskolen – AKS som det heter i hovedstaden – i 12 timer per uke. De får også to gratisdager i skolens ferier.

– Fra å være et oppbevaringssted i et par timer for barn av foreldre med god råd, har AKS utviklet seg til å bli et tilbud som de aller fleste benytter seg av, og som ses på som en naturlig og utvidet del av skoledagen, sier Thorkildsen.

Hun mener kvaliteten i tilbudet har økt i takt med høyere deltagelse, samt trekker fram at AKS har betydning for sosial utjevning.

– Ingen skal måtte stå på utsida av gjerdet og se inn på at de andre barna leker og lærer, bare fordi foreldrene har dårlig råd. Vi vet at prisen på AKS for veldig mange er forskjellen mellom deltakelse og ikke deltakelse, sier hun.

I foreldreundersøkelsen i fjor, svarte halvparten av foreldre i Oslo som ikke hadde barn i AKS, at det som måtte til er at tilbudet blir gratis. 43 prosent svarte at de tok barnet ut fordi det ble for dyrt.

Deltagelsen stiger i Oslo

Oslo vil neste år vil bruke om lag 329 millioner kroner på gratis AKS. Ordningen vil da omfatte 17.000 barn.

Dersom førsteklassingene med gratis deltidsplass har behov for full plass i SFO/AKS, må foreldrene betale et mellomlegg på 998 kroner.

Fakta: SFO i OSLO I hovedstaden kalles SFO for aktivitetsskole – eller AKS. Alle førsteklassinger har tilbud om gratis deltidsplass i dag. Nå utvides tilbudet til å gjelde også alle andreklassinger. Det betyr en redusert utgift på 22.500 kroner per barn. Flere bydeler i Oslo tilbyr allerede i dag gratis deltidsplass til 7-, 8- og 9-åringer. Deltagelsen på AKS i Oslo er på 84 prosent. (Landssnittet er på 60 prosent).

Mens deltagelsen på SFO i de aller fleste kommunene i Rogaland har sunket siden 2015, stiger deltagelsen i Oslo. Der har dekningsgraden blant elevene som har tilbud om gratis kjernetid har økt fra 70 prosent i 2015 til 96 prosent i 2018.

I fjor gikk 84 prosent av 6–9-åringene i Oslo på AKS/SFO, opplyser byråden.

I Stavanger og Sandnes var deltagelsen på henholdsvis 68 og 48 prosent.

Pris betyr mye

Mortensrud skole i Oslo innførte allerede i 2013 gratis deltidsplass på SFO. Målet var å øke deltakelse til barn med minoritetsbakgrunn, og å heve norskkunnskapene.

Før prosjektet startet deltok 30 prosent av elevene i 1.–4. klasse på SFO. Da forsøket ble innført, økte deltagelsen til 85 prosent. Høsten 2014 var andelen 91 prosent, heter det i en rapport fra Proba samfunnsanalyse.

Videre heter det at SFO er en viktig arena for språktrening og inkludering. Den høye deltagelsen har også betydning for mors aktivitet. Forskerne finner at flere av mødrene starter tidligere på løpet som kan får den ut i jobb når barna har tilbud om gratis SFO.