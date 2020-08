Månafossen: Ektemann og datter leter på 11. dagen - håpet lever

Ektemannen Artur Parsza og datteren Kaparzyna Parza leter intenst etter ektefelle og mamma, Elizbieta Parsza i området rundt Månafossen. Hun har vært savnet siden lørdag 1. august. De leter på 11. dagen. Håpet lever.

Ektemannen Arthur Parsza og datteren Kaparzyna Parza leter intenst etter ektefelle og mamma, Elizbieta Parsza i området rundt Månafossen Foto: Privat

– Jeg har jobbet som politimann i Polen. Jeg har lært å lete. Jeg vet at det er håp om å overleve de 14 første dagene. Derfor leter vi fortsatt med et håp om at hun lever, sier Artur Parsza.

Sammen med datteren, Kaparzyna (26), polske og norske venner, har de lett uten stopp siden lørdag 1. august.

Det er elleve, lange dager siden ektefellen ikke kom hjem etter en fjelltur i Gjesdal. Siden da har far og datter lett utrettelig etter henne i området ved Månafossen.

Aftenbladet snakket med far og datter tirsdag formiddag da de var hjemme i Sandnes, før de nok en gang satte seg i bilen for å dra til Månafossen og lete videre etter son mor og sin kone.

Datteren Kaparzyna Parza leter intenst etter mamma, Elizbieta Parsza i området rundt Månafossen. Familien slipper ikke håpet om å finne henne i live. Foto: Privat Det siste bildet? Turgåere i området tok dette bildet i 14-tiden lørdag 1. august. Familien har identifisert kvinnen til å være den savnede Elzbieta Parsza. Familien har også sett en video der kvinnen beveger seg oppover i landskapet etter at dette bildet ble tatt. I 16-tiden kom et kraftig tordenvær. Ektemannen tror kona kan ha søkt ly og kan ha falt. Foto: Privat

Den savnde sandneskvinnen, Elizbieta Parsza hadde rosa/rød craft t-skjorte da hun sist ble observert i terenget ved Månafossen. Foto: Privat

Føler seg nedprioritert

Ektefellen og datteren er kritiske til politiets prioritering og mener at de har redusert innsatsen alt for tidlig. Familien mener også at de dreide søket mot dykking og søk i vann alt for tidlig.

– De burde søkt mer i terrenget tidligere, og de burde hatt større ressurser. De første 72 timene er kritiske, men det er håp om å finne henne i live ennå, sier ektemannen.

Han synes det gjør vondt å føle seg nedprioritert, sammenlignet med andre leteaksjoner, der han mener det er satt inn større ressurser. Han kan ikke fri seg fra tanken på at saken ville blitt prioritert høyere hvis kona hans hadde vært norsk.

– Vi og våre venner har holdt trykket oppe hele tiden, men politiet valgte alt for tidlig å redusere innsatsen, sier ektefellen.

Nå venter familien på en gruppe norske klatrealpinister som kan ta seg fram i bratte skråninger som ellers ingen andre kan komme til.

Fjellvant og godt kjent

– Hun er godt kjent i området. Jeg har vært med henne på tur der to ganger og hun har vært der alene flere ganger etterpå, sier ektefellen.

– Hva tror du at har skjedd?

– Alt er mulig. Jeg må tåle det. Kanskje hun er i fossen. Men håpet lever. Og i 14 dager er det håp, sier ektemannen til den savnde sandneskvinnen, Elizbieta Parsza.

Han minner om at ingen har sett henne falle i vannet. Derfor vil han holde alle muligheter åpne. Han mener at det også er en mulighet at noe har skjedd henne på parkeringsplassen. Kvinnens bil ble funnet på parkeringsplassen der hun hadde satt den fra seg.

Tok bilder på skrenten

De siste bildene som er tatt av henne viser den savnede i en rosa t-skjorte og ei grå bukse. Hun hadde også brune fjellsko og svart, 25 liters sekk. Han hadde med seg et Nikon kamera, lilla/blå drikkeflaske og solbriller. Hun hadde også en Adidas sportsjakke. På bildet står hun ved en skrent ved fossen og fotograferer.

– Jeg elsker de norske fjellene. Det sa hun hele tiden, forteller ektemannen Artur Parsza.

– Hver dag har vi lett etter henne. Opptil hundre venner fra Norge og Polen, har hjulpet oss. Men politiet trappet ned innsatsen alt for tidlig, sier ektemannen.

Det var NRK Rogaland som først skrev om familiens kritikk av politiet.

Han forteller til NRK at de pårørende har snakket med vitner og sett en film som de mener viser Elzbieta i det hun klatrer opp igjen fra fjellhylla og går over en liten bakketopp i retning mot fjellgården Måen.

Politiet har konsentrert seg for mye om å lete i vannet, mener ektefellen. Foto: Jon Ingemundsen

Både frivilige og politi, sammen venner og kjente av sandneskvinnen har lett etter henne. Foto: Anders Minge

Politiet kjenner seg ikke igjen i kritikken

Assisterende stabsjef ved Sør-Vest politidistrikt, Kjetil Lussand, sier han forstår at familien er i en fortvilet situasjon, men at han ikke kjenner seg igjen i kritikken fra familien som blant annet handler om lav bemanning.

– Vi gjennomfører søk basert på en plan med utgangspunkt i de opplysningene vi har i saken. Det er korrekt at vi tidlig trappet ned i forrige uke, men den nedtrappingen handlet mer om spesifikke søk mot forskjellige områder og objekter, forklarer Lussand.

Lussand forstår at familien er kritiske, men sier at de prøver å søke der de vurderer det som mest hensiktsmessig, og med de ressursene de mener er mest hensiktsmessige.

– Vi gjør hele tiden vurderinger av om det er nok.

Jobber ut fra hypotese

Fra mandag til søndag i forrige uke var det to dager politiet ikke hadde organiserte ressurser i området.

– Torsdag og lørdag avventet vi. Da endret saken status fra å være en redningsaksjon til søk etter en antatt omkommet. Det innebærer blant annet at vi må legge opp en mer gjennomtenkt plan og drive etterforskning, sier Lussand.

Familien til den savnede kvinnen kritiserer også politiet for å ha startet tidlig med å søke i vann og dermed ikke lagt nok vekt på terrenget rundt.

– Den avgjørelsen ble tatt med bakgrunn i opplysningene vi hadde i den innledende fasen. Da ble en av hypotesene at kvinnen hadde falt i vannet, men ikke den eneste hypotesen. Vi har samtidig fortsatt med søk på land, bare ikke like omfattende som i starten.

– Vi har de samme pliktene uansett hvem

Kritikken fra ektemannen innebærer i tillegg at han mener letingen hadde hatt en høyere prioritet dersom det var snakk om en norsk person som var forsvunnet. Han viser til leteaksjonen etter John Olav Moi som ble etterlyst på fredag og funnet på søndag. Lussand sier han ikke kjenner seg igjen i kritikken, men forstår frustrasjonen.

– Vi skiller ikke på nasjonalitet eller statsborgerskap og har de samme pliktene uansett hvem det gjelder. Hvordan vi jobber avhenger av hvilke ressurser vi har tilgjengelig, og vi kjenner oss ikke igjen i at dette har vært veldig forskjellig i denne saken sammenlignet med Moi.

Lussand mener også man egentlig ikke kan sammenligne de to leteaksjonene selv om det visuelle inntrykket kan oppleves forskjellig.

– Politiet er på stedet og organiserer, i tillegg er vi heldige og har flere frivillige organisasjoner vi bruker som aktive deltakere i søket.

Venter på tilbakemelding fra brannvesen

Lussand sier politiet fremdeles jobber utfra teorien at kvinnen har falt i vannet, men at det er planlagt leting både på land og til vann i tiden framover. Tirsdag avventer politiet tilbakemelding fra brannvesenet som skal ta en vurdering av vannføringen og muligheten for å dykke i delene av vassdraget som foreløpig ikke er undersøkt.

– Det primære søksområdet vårt nå er i underkant av fossen og ned mot et nett vi har satt opp i elven. Samtidig mangler vi noen områder i overkant og underkant av selve fossen, som dykkerressursene i brannvesenet nå vurderer.

I løpet av tirsdag skal politiet legge en videre plan for uken med utgangspunkt i tilbakemeldingen fra brannvesenet.

Lussand kan ikke svare på hvor lenge undersøkelsene og letingen kommer til å vare.

– Vi har nylig holdt på med en sak som varte i over to år. Det er vanskelig i denne saken å si hvor lenge vi holder et aktivt søk gående. Jo lengre tid som går, jo mer vil også aktiviteten gå ned. Men vi jobber med den så lenge det er rimelig sjanse for å finne vedkommende.