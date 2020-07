Tananger-bedrift skal redde russiske elver etter miljøkatastrofe

Ett av de to russiske flyene som har kommet til Sola flyplass for å hente hjelp til å løse en miljøkatastrofe i Sibir. Foto: Carina Johansen

Etter at 21.000 tonn diesel skapte miljøkatastrofe i to elver i Sibir i mai, har nå to russiske fly landet på Sola for å hente renseteknologi og personell fra Onsite Treatment Services AS i Tananger.