Dag Mossige (Ap) blir ny leder i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog

Bytter plass med partikollega Arnt-Heikki Steinbakk.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Dag Mossige Foto: Pål Christensen

Kommunalråd Dag Mossige overtar som leder av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS) i Stavanger kommune. Dagens leder av UKIS, Arnt-Heikki Steinbakk, blir ny nestleder i Utvalg for arbeidsliv og lønn, en posisjon Mossige tidligere har hatt. Endringen gjelder fra 17. februar.

Dag Mossige (43) er fra før gruppeleder for Stavanger Arbeiderparti, og var i perioden 2015-2019 fraksjonsleder i kommunalstyret for oppvekst. Han er også blant annet styreleder i Greater Stavanger.

Det interne byttet av posisjoner finner sted på grunn av den arbeidsmengde ledervervet i UKIS medfører. Mens Mossige er heltidspolitiker, er Arnt-Heikki Steinbakk i full jobb i Petroleumstilsynet.

Arnt-Heikki Steinbakk Foto: Rune Vandvik

- Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog er et viktig utvalg for Arbeiderpartiet og det nye flertallet. Det krever mye tid og ressurser å lede utvalget, og vi har sammen kommet fram til at det gir best utnyttelse av ressursene at Steinbakk og jeg bytter utvalg, sier Mossige.

Arnt-Heikki Steinbakk vil fortsatt ha en framtredende rolle i Stavanger Arbeiderpartis bystyregruppe. Han er fast medlem av formannskapsgruppa og representerer kommunen i flere utvalg og styrer, i tillegg er han nestleder i utvalg for arbeidsliv og lønn.

Byttet vil vedtas i kommunestyret 17. februar. Det betyr at Arnt-Heikki Steinbakk leder sitt siste utvalgsmøte i UKIS førstkommende onsdag 29. januar.

Publisert: Publisert: 27. januar 2020 18:43

Mest lest akkurat nå