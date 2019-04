Frykter internett forsvinner når Telenor stenger kobbernettet

I Hjelmeland har Telenor varslet nedlegging av telefonsentraler som i dag tilbyr bredbånd til over 600 kundar. Dette er over halvparten av husstandene i kommunen med Rogalands dårligste bredbånddekning. Fem sentraler skal stenges ned allerede ved årsskiftet. De neste fire året etter.

Ifølge Telenor skal kundene få internett med annen teknologi

– I all hovedsak garanterer vi at kundene får enten fiber-bredbånd eller hjemmebredbånd over mobilnettet, men i noen tilfeller må vi inngå samarbeidsprosjekter med kommuner rundt omkring for å finne løsninger for alle, opplyser informasjonssjef Magnus Line i Telenor Norge.

Men Hjelmeland kommune er ikke beroliget. Sentralene på Skifttun, Skår, Nordskår, Ingvaldstad og Sandanger legges ned ved årsskiftet. Nesland, Fister, Vormedal og Vadla følger året etter. I disse områdene er både fibertilbudet og mobildekningen dårlig.

Skaper uro

– Dette skaper stor uro ute blant folk dette angår, og internt i kommunen. Mange har til nå hatt akseptabel bredbåndløsning via koppernettet, og har dårlige eller ingen alternativ. Kommunen jobber med fiberutbygging, men har ikke sjanse til å få på plass alternativ før årsskiftet. Vi er derfor veldig uroet over det tempoet Telenor legger for dagen, og ber om at hele prosessen blir utsatt til forsvarlige alternativer er på plass for de dette gjelder, heter det i et brev fra plan og forvaltningssjef Haldis Karine Nilsen til Telenor.

Ny teknologi kommer

Ifølge Telenor avvikles kobbernettet innen 2023, og alle kunder skal over på ny teknologi. Om enkeltkunder opplever feil, skal Telenor hjelpe kunden over på ny teknologi så fort som mulig.

– Vårt mål er at kundene skal få bredbånd over bedre og mer moderne teknologier enn de har i dag. Moderniseringen vil innebære en endring for kundene, men de får helt ny og bedre teknologi over mobil eller fiber, som er mer solide løsninger på lang sikt. Vi er i dialog med kommunene for å lette overgangen for kundene, kommenterer informasjonssjef Line.

Der det er begrenset mobildekning kan Telenor installere en signalforsterker på husveggen. Denne utnytter mobilsignalet langt bedre enn en vanlig mobiltelefon. Hjemmebredbånd mobil leveres med en vanlig ruter som er tilkoblet mobilnettet. Ruteren sprer trådløse bredbåndssignaler i hjemmet. Produktet har en datakvote på 1000 gigabyte (1 terrabyte). Dette er et raskere og mer stabilt bredbånd enn DSL over kobbernettet, ifølge Line.

Hjemmebredbånd mobil vil bare være tilgjengelige for kunder som får direkte beskjed om at disse kan bestilles. Her er ytterligere informasjon om tilbudet (ekstern lenke).

– Puslete fra staten

Hjelmeland-ordfører Bjørn Laugaland (Sp) er urolig.

– Jeg har vært i møte med Telenor. De sier noe annet til meg enn det en del kunder har fått melding om. Telenor sier at de ikke skal legge ned kobber før alle har fullgodt bredbånd over 4G som erstatning. Kundene vil få anledning til å kjøpe mobilt nett med samme kapasitet og mengde som de har nå i kobbernettet. Men datamengden er begrenset til 1000 Gigabite, så det kan bli kostbart for de som ser på TV gjennom nettet, sier Laugaland.

For å modernisere bredbåndstilbudet i norske hjem, har staten i 2019 bevilget 200 millioner kroner, som Nkom (Norsk kommunikasjonsmyndighet) fordeler mellom fylkene basert på behovet for oppgradering. Av dette får Rogaland 7,7 millioner kroner i år.

Arbeiderpartiets Gaute Hauge er medlem i et utvalg Hjelmeland har satt ned for å jobbe med fiberdekning. De har engasjert en konsulent som skal kartlegge hvor det er lett å få fiber på plass.

– Utrolig at Telenor bare kan stenge ned kobbernettet uten at det er fiber tilgjengelig. Hvor er samfunnsansvaret? Det er feil at det er vi i kommunene som må plukke opp ballen. Nkom-midlene bør økes betraktelig. Det koster enormt mye å grave ned fiber. Hjelmeland fikk 2,5 millioner kroner i fjor, det er altfor puslete, mener Hauge.