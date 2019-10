– Noen må stå opp mot dette. Jeg kan ikke leve med meg selv om jeg lar være.

Mandag denne uken reagerte studenter ved NLA Høgskulen på et seminar som skulle holdes i skolens lokaler. Foredraget het «Endring eller sølibat – det er spørsmålet. Korleis hjelper vi dei som ønskjer å forlata homoseksuell praksis og kjensler».

Her skulle en av foredragsholderne fortelle om hvordan han etter eget utsagn gikk fra å være homofil til å bli heterofil.

Seminaret fikk mye oppmerksomhet, og ble tirsdag kveld avbrutt av demonstranter fra Rød Ungdom.

Onsdag morgen ble det klart at Tone Sævi, som er pedagogikkprofessor ved høgskolen, sier opp sin stilling.

– Jeg er rasende sint

– Dersom vi skal forske på og undervise i menneskerettigheter på dagtid, rimer det dårlig med å behandle homofili som en sykdom på kveldstid, sier Sævi.

Hun presiserer at hun ikke er imot å slippe til kontroversielle debatter, men at det på NLA er snakk om en tydelig ideologisk skjevhet fra ledelsen.

– Velger de å leie ut høgskolens lokaler til svært konservative organisasjoner, må de også leie ut til organisasjoner som står for et mer liberalt verdisyn. Det må være alle eller ingen, sier Sævi.

Slik det er nå, mener hun skjevheten ødelegger for høgskolens integritet.

– Vi som er fagfolk her får nøytraliteten vår truet av eiernes personlige overbevisning. Det gjør meg rasende sint.

Er selv i tvil om homofili

Tone Sævi er selv troende, og synes spørsmål rundt homofili kan være vanskelig.

– Det å stille spørsmål ved ting samfunnet ellers ser på som ukomplisert, er en av NLA sine viktigste oppgaver. Ytringsfriheten skal henge høyt, sier hun.

Sævi mener det er nettopp derfor det er så viktig at høgskolen holder tungen rett i munnen.

– Vi har hatt debatter om forskningsfrihet internt, hvor ledelsen har vært enig i at det skal være åpent for alle innfallsvinkler, sier hun.

Hun mener at dersom høgskolen kun leier ut til foredragsvirksomhet fra én ideologisk side, slår dette bena under denne enigheten.

– Det må være samsvar mellom det de sier og det de gjør. Slik det er nå, kan folk bli i tvil om hvorvidt forskningen vår forsøker å være nøytral eller ikke, sier Sævi.

Sier opp i protest

– For meg har dette fått den ytterste konsekvens. Jeg hadde ikke planlagt dette, og har ingen annen jobb å falle tilbake på, sier Sævi.

– Men jeg kjente et sterkt behov for å reagere umiddelbart.

Sævi er professor i pedagogikk, og har jobbet ved skolen siden 2006.

– Jeg tenkte jeg skulle se hva som finnes på Jobb Norge i sted, men det er så lenge siden jeg har vært der at jeg ikke husket hvordan jeg logget meg inn, sier hun.

Sævi ser ikke bort fra at hun kan få følge av flere.

– Selv om vi har ulike synspunkt og verdisyn, er vi mange som reagerer på dette.

«Kunne leid ut»

I et skriftlig svar til Bergens Tidende skriver Erik Waaler, rektor ved NLA, at han synes det er trist at Sævi sier opp.

«Hun er en dyktig professor, og vi skulle gjerne hatt henne med videre.»

Waaler skriver også at NLA «kunne leid ut» lokaler til en aktør med et liberalt syn på homofili, da reglementet deres for utleie er «relativt åpent». Han kan imidlertid ikke huske at de har fått slike forespørsler før.

Waaler presiserer også at NLA er «uenig i profilen dette seminaret fikk, med fokus på reorientering av homofile.»