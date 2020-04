SUS får 60 nye respiratorer: – Vi har en maskinpark som kan møte fremtiden

Stavanger universitetssjukehus får 30 nye respiratorer rundt 17. mai. I tillegg får sykehuset 30 transportrespiratorer.

Stavanger universitetssjukehus får 30 intensivrespiratorer og 30 transportrespiratorer. Foto: Fredrik Refvem

De 30 nye respiratorene var i utgangspunktet bestilt til det nye sykehuset og skulle erstatte maskinparken sykehuset har i dag.

– Vi har framskyndet en anskaffelse til rett over 17. mai. Nå vil vi bruke disse i tillegg til eksisterende maskinpark, sier leder for klinikk for medisinsk teknologi og informatikk, Hans Tore Frydnes.

Disse respiratorene har sykehuset:

Intensivrespiratorer: 19

Transportrespiratorer: 14

NIV/ventilatorer: 6

Anestesiventilatorer: 45

Barnerespiratorer: 6

Disse respiratorene er bestilt:

Intensivrespiratorer: 30

Transportrespiratorer: 10

Ventilatorer: 38

Barnerespiratorer: 2

Kilde: Helse Stavanger

60 til sammen

I tillegg til de 30 bestilte respiratorene har sykehuset blitt tilbudt 30 transportrespiratorer gjennom en nasjonal distribusjon.

– Dette gjør at vi har en maskinpark som kan møte fremtiden, sier Frydnes.

Fakta Dette er en respirator: En respirator er en maskin som puster for pasienten. De vanligste respiratorene er overtrykksrespiratorer (overtrykksventilasjon) som blåser luft inn i lungene, enten med en forhåndsbestemt frekvens (kontrollert ventilasjon) eller bare når pasienten selv prøver å puste inn (assistert ventilasjon). Hver innblåsing avbrytes av en utåndingsperiode, slik at lungene kan tømme seg før neste innblåsing. (Kilde: Store medisinske leksikon). Les mer

En transportrespirator er en respirator for kortvarige behandlinger.

– Det er en respirator som er lik intensivrespiratoren, men den er enklere i konstruksjonen og har ikke alle de samme funksjonene. En transportrespirator brukes vanligvis når pasienter skal transporteres mellom sykehusene, forklarer fagdirektør Eldar Søreide.

– Vi har en maskinpark som kan møte fremtiden, sier leder for klinikk for medisinsk teknologi og informatikk, Hans Tore Frydnes. Foto: Jon Ingemundsen

Tre i respirator

Siden den første pasienten med covid-19 ble innlagt på sykehuset 11. mars har seks pasienter hatt behov for intensivbehandling. Alle har trengt respirator (pustemaskin).

Torsdag formiddag er 13 pasienter innlagt på sykehuset som følge av covid-19. 4 av disse er under intensivbehandling og 3 trenger respirator.

– Vi er heldige som har fått tre av de seks pasientene våre av respirator. Dette er en krevende pasientgruppe å jobbe med, da det gjelder veldig syke pasienter, sier Kristian Strand, som er avdelingsoverlege ved intensivavdelingen og klinikksjef.

– Intensivbehandling er noe av det tøffeste man kan gjennomgå i norsk helsevesen, sier Kristian Strand, som er avdelingsoverlege ved intensivavdelingen og klinikksjef. Foto: Fredrik Refvem

Intensivbehandling

Strand forteller at sykehuset behandler 700 intensivpasienter i året og at de vanligvis ligger i 2 til 3 dager. Covid-19-pasientene ligger gjerne i 10–15 dager.

– Intensivbehandling er noe av det tøffeste man kan gjennomgå i norsk helsevesen. Det går ut på at man legger pasienten i narkose og de får et plastrør i halsen som overtar pusten ved hjelp av respirator.

Krevende

Strand forteller at behandlingen krever gode respiratorer og nok intensivsykepleiere.

– Intensivsykepleiere skal ikke bare være i stand til å styre selve respiratoren, men også til å ta pasienten gjennom fasen fra dyp koma og gradvis tilbake til denne verden igjen. Rehabiliteringen starter i sykehussengen. Det er vi veldig gode på i Norge.