Kontrakt med SUS2023 sikrer arbeidsplasser for mur- og flisfirma

Helse Stavanger har inngått en avtale med Smistad mur og flis AS på Haugalandet om å levere innervegger av betongblokker til det nye universitetssykehuset i Stavanger.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Byggingen av det nye sykehuset i Stavanger er godt i gang. Foto: Fredrik Refvem

Lone Sætre Journalist

Kontrakten med SUS2023 har en verdi på 10 millioner kroner og betyr at arbeidsplassene er sikret for familieselskapet.

– For oss betyr dette at vi har langsiktighet og kan planlegge fremover. Vi forventer at mellom 5 og 8 personer fra oss kommer til å være sysselsatt med denne jobben når vi starter opp, sier Anita Smistad, administrasjonsleder i Smistad mur og flis AS i en pressemelding.

Selskapet har en over 25 år lang historie og solid forankring i Karmsund ved Haugesund. Det er 22 personer ansatt i selskapet.

Totalt i prosjektet vil det gå med ca. 80.000 betongblokker som veier 25 kg stykket.

– Vi har god erfaring med å levere til offentlige prosjekter og ser frem til å starte samarbeidet med SUS2023 og teamet der. Våre folk er god kjent med å jobbe med sykehusbygg fordi vi har avtaler om leveranser til nybygg på Haukeland universitetssykehus i Bergen, der de bygger ny barneavdeling, sier Smistad.