Nettmøte med SUS: Still dine spørsmål nå

Fra klokken 10.30 til 12.00 på torsdag vil smittevernoverlege, klinikksjef og avdelingsoverlege ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) svare på dine spørsmål angående sykehuset og korona-situasjonen.

Smittevernoverlege Jon Sundal, Iren Høyland Löhr, avdelingsoverlege ved medisinsk mikrobiologi og Geir Lende, klinikksjef for klinikk A, deltar på nettmøte med Aftenbladet torsdag, 30. april. Foto: Jarle Aasland, Tommy Ellingsen, Pål Christensen.

Stella Marie Brevik Journalist

Nederst i saken kan du sende inn dine spørsmål.

Deltagerne på nettmøtet er:

Smittevernoverlege Jon Sundal.

Geir Lende, klinikksjef for klinikk A (som inneholder anestesiavdelingen, dagkirurgi Hillevåg, intensivavdelingen, operasjonsavdeling, ortopedisk avdeling).

Iren Høyland Löhr, avdelingsoverlege ved medisinsk mikrobiologi.

Disse er i stand til å svare på det meste dere lurer på om sykehuset og den pågående pandemi-situasjonen.

Bare husk at du ikke må dele personlig helseinformasjon i spørsmålene. Hvis spørsmål er for sensitive vil de ikke bli besvart. Hold spørsmålene på et generelt nivå, og ikke si noe om din eventuelle behandling ved SUS. Deltagerne har taushetsplikt, og dette er ikke en sikker kanal.